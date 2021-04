Puestos a conmemorar, prefiero la fiesta del martes, Día Internacional del Beso, a la del día 14, aniversario de la Segunda República, porque soy monárquica y conservadora. Mas no me guían solo razones políticas, pues en estos tiempos de aislamiento, cuando arrumacos y mimitos se prohíben en público a todos y en privado a los mayores que tanto los precisan pero para los que tan peligrosos son, necesito homenajear al beso y no escribir hoy ni sobre elecciones madrileñas ni propaganda gubernamental ni la LOMLOE ni siquiera sobre los comportamientos cada vez más antidemocráticos del líder de Podemos. Todo eso me pone triste y el beso me alegra. Así que afirmo que ese patrimonio de la humanidad, que, fuera de pandemias y contagios, prohíben en la calle todavía países como Malasia, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Nigeria o algún estado de Méjico –lo dice elviajerofisgon.com–, es hoy una de las manifestaciones de cariño perdidas más merecedora de homenaje, y uno de nuestros gestos más añorados. Guardados tengo, que no olvidados, todos los besos que no he dado desde marzo, y como el destino de los besos es darlos, sueño cada día en la libertad que me permita cumplirlo.