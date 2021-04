Restos agrícolas e biotrituradoras

Levamos demasiados anos ignorando certos problemas que se dan nas aldeas, entre os que se atopa a mala xestión das rozas. O abandono da agricultura de autoconsumo conduciu á substitución das terras de labranza por xardíns, xerando un dilema que antes non existía: que facemos cos restos de poda que nos sobran?

A solución fácil que atoparon moitos foi desfacerse diso de mala maneira nos puntos de recollida, sen respectar as normas e colapsándoos. Deposítanse enormes bolsas de plástico fóra dos contedores que pasan semanas fermentando, mestúranse podas con outros trastos como mobles refugados e aramados de metal, e contamínanse os leitos dos ríos, chegando mesmo a obstruirlos. Non hai máis que ver a praia de Limens, unha contorna que era tan bonita e que agora parece un vertedeiro. Alí todo isto vai aínda máis aló, pois tamén se depositan restos de obras.

Nas contornas dos puntos de recollida viven veciños aos que se lles condena a vivir diariamente cunha testeira porca e caótica. Deberiamos ser máis solidarios con eles. O noso punto de recollida, rúa do Torreiro, na aldea de Santa Marta, é unha mostra diso.

Outra solución recorrente á que se acode é tirar estes restos de rozas nos montes, acantilados e outros sitios públicos. Isto desemboca nun dano ecolóxico enorme: apenas quedan especies autóctonas nos lindes das praias. Toda esta vexetación está a substituírse por gramón e outras plantas invasivas que nacen dos restos de poda e cada vez inundan máis espazos naturais. A súa limpeza xera un custo enorme cada ano para as arcas dos Concellos e das asociacións de veciños, xa que a súa limpeza é un proceso caro e esgotador. Mentres que moitas das especies autóctonas que había antes non necesitaban de rozas xa que tiñan un ciclo de vida natural: no verán, coa calor, secábanse e volvían crecer coa chegada do outono. Un ciclo que probablemente en moitos lugares xa se perdeu para sempre.

A terceira solución que lle deron ao problema é queimalo. O firmamento das aldeas está continuamente dividido por columnas de fume procedentes da queima das rozas, pero realmente non somos conscientes do prexudicial que resultan estas queimas para a saúde.

Temos que empezar a fomentar unha cultura de respecto cara ao colectivo e un equilibrio coa natureza. Cada propietario debe aprender a xestionar consecuentemente os seus podas e, en caso de contratar a alguén para este labor, que sexa alguén responsable e que cumpra igualmente as normas. O propietario debe coñecer e preocuparse do que se fai cos seus restos e onde van parar.

Se non empezamos todos a ser máis conscientes disto, o problema irase agravando cada vez máis.

Recentemente a MANCOMUNIDADE do Morrazo presentounos a través dos medios de comunicación unha pequena esperanza para cambiar esta lamentable situación: as biotrituradoras.

Algunhas ramas tardan moito en descompoñerse, mentres que usando unha biotrituradora poderíase reducilas previamente a unha masa triturada e máis facilemente biodegradable. Ademais, fomentar o uso de compostarores individuais está ben: permite aproveitar estas podas que moitos consideran lixo, pero que ten múltiples utilidades como abono orgánico. Ademais, cada veciño podería reservar unha parte da súa leira para xestionar os seus propios desperdicios, sen sobrecargar o sistema de recollida común.

Pero para iso necesitamos ter dispoñible máis información sobre o tema, aprender como funcionan as biotrituradoras e como acceder a elas.

Así que facemos unha chamada de atención á MANCOMUNIDADE: hai que visitar as aldeas, premiar aos veciños que queiran sumarse a estas iniciativas, axudalos, facilitar a xestión da solicitude das biotrituradoras e desta forma fomentar un cambio na recollida dos restos agrícolas.

Hai que empezar a reducir o impacto ambiental!