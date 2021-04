AP-9: revolución de los peajes

Cuando se produce un cambio rápido y profundo, el diccionario nos señala que estamos ante una revolución. Las hay de muchos tipos, también en la movilidad y en el transporte. Y todos los que circulamos por la AP-9 a diario sabemos que la rebaja de los peajes va a ser revolucionaria para nuestros bolsillos.

Todos los gallegos somos conscientes de que la AP-9 constituye la vía fundamental para comunicar cinco de las siete grandes ciudades, que vertebra a tres cuartas partes de la población en Galicia y que tiene uno de los peajes más elevados de España. Resulta más caro en peajes desplazarse de Vigo a A Coruña que de Vigo a Madrid. Pagar 22,30 euros entre Tui y Ferrol, y otros tantos para regresar, resulta inadmisible. Constituye una carga abusiva que limita la movilidad y la competitividad a los gallegos y que excluye y castiga a la ciudadanía en situación económica más vulnerable.

Sabemos que la historia de la AP-9 se remonta a los años setenta y que, desde entonces, se fueron inaugurando distintos tramos de autopista hasta el 2003, en que se completaron los 217 kilómetros actuales. Mientras otras autopistas de la misma época ya han regresado al ámbito público, y se levantaron sus peajes, el Gobierno presidido por José María Aznar decidió prorrogar la concesión de la AP-9 hasta el año 2048. Sin esa prórroga del gobierno del PP, la autopista no tendría peajes a partir de 2023.

El gobierno de Aznar no solo prorrogó la concesión, sino que en 2003 privatizó la concesionaria. Así, cada día, la empresa recaudó más de 300.000 euros, unos 130 millones de euros cada año. Se prorrogó un negocio para lo privado que implicó un atraco a los gallegos. Fue un regalo envenenado por el que pagamos demasiado, un auténtico expolio a la gente que era necesario aliviar.

"La AP-9 ha sido un asunto permanente en nuestra agenda de trabajo, por lo que mantuvimos constantemente encuentros y reuniones con distintos niveles ministeriales, siempre con el objetivo de cumplir con Galicia"

Es por eso que la rebaja de los peajes de la AP-9 ha sido un compromiso firme de los socialistas gallegos. Cuando en junio de 2018 Pedro Sánchez fue elegido presidente del Gobierno, mi primera reunión con un miembro del Ejecutivo fue con el entonces recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Como recogió entonces FARO DE VIGO, abordamos la situación de las infraestructuras gallegas y, específicamente, también la cuestión de la titularidad y los peajes de la AP-9. Desde entonces, la AP-9 ha sido un asunto permanente en nuestra agenda de trabajo, por lo que mantuvimos constantemente encuentros y reuniones con distintos niveles ministeriales, siempre con el objetivo de cumplir con Galicia. Y eso es lo que hemos hecho.

Cumplimos con Galicia cuando los Presupuestos Generales del Estado para 2021, a los que votaron en contra PP y BNG, incorporaron más de 60 millones de euros en bonificaciones del peaje de la AP-9. Y cumplimos asumiendo el reto de mantener esa rebaja hasta el final de concesión, durante 27 años más.

El pasado jueves, cuando el ministro llegó a Galicia, lo hizo con una rebaja histórica: todos los viajes de vuelta en coche serán gratis para todos los usuarios todos los días del año y los viajeros que circulen más de 20 veces al mes por la autopista tendrán un descuento adicional del 20%. Además, habrá bonificaciones para vehículos pesados, el tramo de Vigo a Redondela quedará totalmente libre de peaje y el coste entre Vigo y Tui se reducirá a la mitad.

Entiendo que la derecha y los nacionalistas hayan quedado descolocados al encontrarse con un cambio de esta envergadura. Que este PP no haya querido colaborar apoyando los Presupuestos del Gobierno de España en momentos de crisis ya no extraña a nadie; desde luego no a mí. Pero que el diputado del BNG no haya votado con las fuerzas progresistas constituyó un error y evidenció su poca utilidad para resolver los problemas de los gallegos. Y es que la rebaja de los peajes llevada a cabo por el Gobierno va más allá de los términos del acuerdo de investidura, porque llegará a todos los usuarios y no solo a los recurrentes.

Al final los hechos dan y quitan razones y finalmente la rebaja de los peajes pasará a la historia de Galicia con el sello del Gobierno socialista. Nosotros seguiremos trabajando para dar soluciones a los problemas de los gallegos en los distintos ámbitos. Porque como decía Jean Paul Sartre, “el compromiso es un acto, no una palabra”.

*Secretario xeral do PSdeG-PSOE