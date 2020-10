A medida que la pandemia se expande -en Galicia también- y crecen las dudas acerca de cómo frenarla -detenerla, parece por ahora tarea imposible hasta que llegue la vacuna, si llega-, aumentan las cautelas de los que de verdad entienden de sanidad y de economía. Cautelas que no solo remiten a los planes de reconstrucción, porque nadie sabe bien el alcance de lo que se destruya, sino también a las prioridades a establecer. Y si se apura la cuestión, incluso al asunto de qué fondos se necesitarán en adelante: si bastarán los europeos en caso de que lleguen o los que se puedan obtener a base de emitir más deuda.

En todo caso, parece razonable solicitar cautela a los poderes públicos sobre todo a la hora de informar a la sociedad civil acerca de la realidad de cada momento. Porque disimularla, ocultarla o -peor aún- crear artificialmente polémicas para distraer la atención solo contribuye a los recelos y, después, a la desmoralización. Unos daños adicionales al Covid, pero muy graves porque dificultan el esfuerzo colectivo que su erradicación exige. Y no cabe engañar ni engañarse sobre eso: la desconfianza se extiende tan rápido como el coronavirus.

Se han citado el término "prioridades" y la urgencia de establecer un orden lógico para aplicarlas. Pues bien, siquiera a modo de opinión personal resulta obvio que la primera ha de consistir en que el Gobierno central asuma la dirección y coordinación de todo cuanto se relacione con la pandemia. Es decir, el mando único, pero corrigiendo criterios y defectos: más que demostrada la incapacidad de personas y estrategias, hay que recuperar el tiempo y el terreno perdidos. Y se puede hacer: Galicia y la Xunta lo han demostrado, a pesar de todo y de las cifras en aumento que se derivan de aquellos errores, e incluso alguno propio que supusieron cambios en la dirección anticrisis.

Por eso se reclama del Gobierno central que no le tiemble el pulso a la hora de cesar, ya que no dimiten, a las personas que han fracasado y revisar las entidades cuyos resultados son insatisfactorios. La fortaleza o debilidad de la gobernanza no se mide por las decisiones desagradables, pero necesarias, que ha de tomar, sino por su capacidad para diagnosticar los fallos y corregirlos antes de que se conviertan en algo peor. El gabinete del señor Sánchez tiene amplia experiencia en errores desde que apareció aquí la pandemia e incluso antes, y se supone que ha debido aprender de los cometidos para no repetirlos.

Pero que nadie se confunda. Esa actitud de corrección en ningún caso ha de excluir las medidas que se estimen imprescindibles para la doble misión de superar al virus y de reconstruir lo que haya destruido, incluyendo -si esa circunstancia aparece como necesaria- una revisión de sus alianzas. Cierto que no hay demasiado donde escoger, pero a veces más valen pocos y fiables que muchos que colaboren previo pago. Hasta en eso ha de extremarse la cautela, aparte de que pueda cumplirse alguna vez en España y en Galicia, lo que desde hace ya mucho tiempo se practica en la Europa democrática: que los grandes partidos pacten para impedir que el radicalismo populista de cualquier signo crezca en las sociedades y contagie a la ciudadanía.

¿O no...?