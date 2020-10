¿Ahora el "No es no"?

¿Y si el PSOE estuviera negociando con el PP para sacar adelante la modificación puntual en A Rúa? Nos dicen que no lo pongamos en duda. Claro que aún se recuerda aquella frase del "No es no", cuando el PP tanteó al PSOE para gobernar juntos en el ayuntamiento de Cangas.

Premios para Lina e Lola y As Mosas do Hío. La cantera de la música tradicional de O Morrazo sigue sumando premios. Este fin de semana se celebró el VIII Concurso de Canto e Percusión Tradicional de la Asociación Trespés, en el que Lina e Lola lograron el primer premio en la categoría C y As Mosas do Hío el segundo premio en la categoría B. Los dos grupos forman parte de la Asociación Cultural Peis d'Hos.