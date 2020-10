Adiós a Varela Grandal

El pasado sábado dimos en esta sección adiós a Manuel Alonso Macías, el martes a Rodrigo Arbones y hoy miércoles lo damos al abogado Albert Varela Grandal, que se nos fue con cien años y el deber cumplido. Los tres eran vigueses de rompe y rasga, vieja guardia en extinción de aquel Vigo entrañable que vieron crecer, unos más que otros, y por eso a los tres tuve el place de hacerle sus Memorias para FARO. El primero nacido junto al olivo, el segundo al lado, en la Puerta del Sol y el tercero en Ferrol, pero de Vigo de toda la vida. Ayer FARO dio buena cuenta de la vida de Varela Grandal, de quien voy a revelar una anécdota que me ocurrió al grabar sus Memorias. Cuando le dije que me interesaba mucho su larga etapa en la División Azul, me respondió: "De eso nada por ahora. Soy viejo pero no tonto y no está el horno para bollos. Yo fui allí con 18 años contra el comunismo". Pacté ese silencio pero me dijo que me dejaría textos y fotos para que utilizara tras su muerte. Ocurrió y sé que algo guarda su mujer para mí y, por tanto, para FARO. Su hijo Alberto, que con Fernando le suceden en su despacho de abogados, me escribe que "era un luchador, aferrado a la vida, pero con su máxima tantas veces pronunciada; "Hágase Tu voluntad'. Y qué orgulloso estaba de haber conseguido en 1963, como alcalde de Vigo, la adquisición de los castillos del Castro y san Sebastián, actual sede del Concello".

Sacad la lengua, italianos

Apuesto doble contra sencillo que Daniela Larraino está que no da abasto. Italiana asentada en Vigo para gozo nuestro, activista cultural en esta ciudad por la que pelea más que muchos vigueses, la conocimos como presidenta de los Amigos del Museo Marco pero ahora está en plena Semana de la Lengua Italiana, que ella organiza como presidenta del Comité Dante. Los actos empezaron el lunes con la exposición de libros para niños y adolescentes , además de talleres infantiles, en la Biblioteca Central. Todos los días, mañana (de 12.00 a 13.00) y tarde (de 18.00 a 19.00), en las principales calles de la ciudad un grupo de voluntarios leen pequeños párrafos de una selección de libros de literatura italiana clásica y contemporánea. Y después del éxito del evento "Dante en Vigo" , que dedicó un primer encuentro al tema "Infierno" en colaboración con el Comité de Oporto, para el 24 de octubre estaba programado el segundo encuentro, "Purgatorio" en el MARCO, "Museo de Arte Contemporáneo"., suspendido por el puñetero COVID .



Qué Vertixe Sonora!

Ayer fue en el Espacio SVT de los Sirvent Carlos Gálvez , que actuó con Capriccio detto L'ermafrodita, música espumosa y disfrutona para clarinete; hoy tenéis a Angélica Salvi en la Igrexa de Santa María en O Viso de Redondela, que estrenará obras de Huihui Cheng, María José Belenguer, Liao Lin-Ni y Kate Moore; el sábado, en el Centro Recreativo y Cultural de Torroso en Mos. una conversación de saxofón y percusión... En eso anda entre nosotros Vertixe Sonora (cuyo ensamble veis en la foto), el VIII Festival Internacional de Creación Musical Contemporánea que dirige Ramón Souto y comenzó el pasado 18 en la iglesia de San Domingos de Tui. Ocho conciertos, once estrenos, un sentido homenaje y trece países participantes.