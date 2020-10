O misterio vigués da Travesía Victoria

Xa lles teño comentado algo da Travesía da rúa da Victoria, impasse vigués que remata cun arco do que fumegan escuras lembranzas de infancia e xuventude que agora reactivan Ángel Sans e Francisco Mateo. Moitas grazas aos dous. Fálanme de que alí estivo un carboeiro, que tiña carro e cabalo para o reparto da mercadoría, e que tamén había unha tenda de viños de Castela que distribuía a tabernas e particulares en pipas e garrafóns dunha ola. Nos anos cincuenta en Vigo bebíase moito viño do chamado Castilla, clarete e branco que con frecuencia se bebía por porrón. É lóxico que así fose, dado que, daquela, os do Condado e Rosal eran raros. O Ribeiro estaba en horas baixas e o albariño do Salnés aínda non chegara á exceltitude publicitaria ao que elevaran os escritores ligados á redacción do Faro de Vigo que dirixía Leal Insua. En canto a Tobaris os leitores de certa idade lembrarán que se trataba dunha cadea de bisutería cuxa matriz estivo instalada nas Galerías La Norma, de Príncipe. Tiña sucursais en diversas cidades de Galicia e ninguén se explica como o franquismo permitiu un nome comercial que se identifica co que, en ruso, significa algo tan comunista como é "camarada". O armacén de Tobaris estaba na Travesía da Victoria. Nunha esquina, encontrábase o hoteliño chamado Peninsular. Sempre sospeitei que o seu propietario tería que ver co señor Cabo, galego de Caritel que foi patrón doutro hotel Peninsular, este na cidade do Porto. O grande misterio da Travesía da Victoria áchase no seu fondo cego. Ábrese alí a boca dun tunel ben cumprido e que eu sempre coñecín tapado. Teño ouvido decer que, da boca do tunel, nace unha vía catacúmbica que pasa por baixo do final de Policarpo Sanz e comezo da Porta do Sol. Esta morrería baixo a antiga redacción e talleres de El Pueblo Gallego, xornal que o fascismo lle roubou a Portela Valladares. Nunca eu entrei nese pasadizo aínda que entendo que o vello anunci do león e a botella rachada que se conserva, hoxe restaurado, a carón do Gran Hotel, algo terá que ver co misterio deste buraco tapiado. Non faltan relatos nos que aparecen bandos de morcegos hidrofóbicos e violentos e "infame turba de nocturnas aves / gimiendo tristes y volando graves", por lembrar o discurso que Góngora versificara con rara potencia fonosimbólica. Circula certa confusión toponímica no que se refere á Travesía da rúa da Victoria. O seu letreiro actual reza: Joaquín Nogueira Alonso.