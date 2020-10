Cuatro Cosas

- Jo, fratres, cómo sois: a la hora de desconfiar, está visto que no os supera ni Tomás, el apóstol que quería poner el dedo en la llaga. Y es que –con origen en la corte jacobea, para que os vayáis enterando–, de forma muy discreta, avecilla supo que hay allá arriba quien cree que O Noso Presidente ha decidido seguir el consejo según el cual "al que madruga Dios le ayuda". Y los topos creen que tiene decidido antes de irse –si es que se va– al final de la legislatura, dejarle a su sucesor como regalo de despedida poner a tiro electoral Vigo. Yes€

- Otra hipótesis, como con mucha peor milk asegura allí uno de los acólitos que aspira a sacristán, pretende poner nervioso al tío Abel, cosa en verdad complicada, o alguien que pudiera o pudiesen aspirar al relevo para esas fechas, si es voluntario. El cuento vendría a cuenta –queda fino, ¿eh...?– de la ofensiva albertina para convencer al suroeste de que por fin el PPdeG se ha enterado de lo que vale un peine, y que con hablar no basta. Y menos aún si se repite con condescendencia un relatorio de inversiones que, además, resolvieron pocos problemas. ¿Eh...?

- Un ladino olívico, que aprendió a ser escéptico hace ya un par de lustros, comentó cerca de Anacleto, pero en voz alta, como si quisiera que le oyese porque lo conoce, que ahora solo falta para ir acortando distancias lo de Peinador, el Área Metropolitana, el urbanismo ytalytal, y entonces se entonarán los hosannas y las aleluyas, pero antes, será difícil. Y en cuanto a lo de ganar la batalla de 2023, no siempre es cierto que a quien madruga Dios le ayuda, porque a veces el que no duerme bastante no descansa y el que no descansa. kaputt. ¿No...?

- Eso, aparte de que a la vez tendría que acertar con lo del candidato –o candidata– a disputar la Alcaldía y puede que corregir errores como –dicen– el del dedazo elenístico y convocar primarias en su día, lo que puede darle un sobresalto ta que el ránking de favoritos lo encabeza un veterano. Eso creen al menos los históricos, que se saben la vida y currículo de todos los que aspiran. Pero tan solo es seguro un dato: con todas estas cosas, Usía está consiguiendo darle alguna vidilla a su bastante amodorrada hueste. ¿Capisci...?