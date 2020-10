Alarma en Madrid

Unha raposa que viu unha víbora esvarando pola corrente dun río enroscada nun monllo de espiñas, sentenciou: Tal barco, tal piloto!

Por fin o Goberno Central, a piques de comezar a ponte do Pilar, que ocasionaría grande mobilidade de cidadáns por toda España, levado pola mala xestión da pandemia en Madrid, decretou o estado de alarma. Inicialmente será por 15 días, despois de semanas da presidenta Ayuso opoñéndose a medidas razoables e necesarias do Ministerio de Sanidade para defender a saúde dos madrileños e evitar que o virus se estenda ao resto do país. Recupera as medidas de confinamento perimetral ordenada días antes; e que sorprendentemente, anulou o TSJM, en sentido contrario ao que fixeron tribunais doutras comunidades. A impresión de que as institucións están fallando é palpable. Pero, o mesmo que na fábula, nesta absurda, desleal e desconcertante disputa entre os Gobernos central e autonómico, este último está quedando coma a malvada víbora que vive entregada a perversas empresas.

*Veciño da Estrada.