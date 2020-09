La venganza de Ciro

Después de que se conociera la noticia sobre la muerte de Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, unas cuantas personas se presentaron en el edificio neoclásico donde la magistrada contribuyó a elaborar sentencias, algunas ocasiones representando a la opinión de la mayoría y en otras como la voz de la oposición, para rendirle un homenaje. Sería difícil encontrar una reacción como esa en el fallecimiento de otros jueces de similares trayectorias. Ni siquiera Antonin Scalia, su gran adversario y adorado amigo, un mito para tantos conservadores, logró que su adiós definitivo se tradujera en una auténtica manifestación. Pero RBG, como se la conocía popularmente, no solo representaba a la máxima autoridad judicial en el país. Ella se había convertido en una heroína de la izquierda y del feminismo ejerciendo una suerte de "resistencia" (sus famosos dissent) en un tribunal que iba (y va) girando progresivamente hacia la derecha.

En las sentencias de las últimas décadas, desde que fue nominada por Bill Clinton en 1993, uno puede hallar la visión de Ruth Bader Ginsburg sobre la admisión de las mujeres en las academias militares, las sanciones por contaminación industrial, el recuento electoral en las controvertidas elecciones del año 2000, la discriminación sexual, el aborto, la brecha salarial y el sistema de registro de voto. En todas ellas, tanto cuando hablaba a favor como en contra del fallo emitido por el tribunal, la jueza siempre expuso una perspectiva progresista. Ahora, si Trump consigue nominar a otro magistrado (el tercero desde que asumió la presidencia), su sillón lo podrá ocupar un conservador.

En 2016, cuando Barack Obama, tras la muerte de Antonin Scalia, nominó a Merrick Garland, algunos republicanos, como Mitch McConnell, se negaron a iniciar el proceso de confirmación, argumentando que un acontecimiento de semejante trascendencia no se podría llevar a cabo en medio de un periodo electoral. Ahora no piensan lo mismo. Las acusaciones de hipocresía con las que tendrían que lidiar los republicanos en la prensa no son tan electoramente dañinas como podrían ser las reacciones de sus votantes el próximo 3 de noviembre al descubrir que sus representantes pudieron realizar una renovación histórica del Supremo y decidieron no hacerlo para no contradecirse.

El presidente, además, ya ha dicho que desea cubrir la vacante "sin retraso" porque "tenemos esta obligación". Un año curioso está siendo este 2020, con el impeachment, la gestión de la pandemia y las protestas por la brutalidad policial. Trump fue elegido, según algunos republicanos, para poner un puñado de jueces en el tribunal. Una parte de la derecha evangélica incluso considera que esa es la clave de su misión providencial. A fin de que la escasa religiosidad del presidente se ajustara al relato bíblico, lo compararon con un rey pagano, Ciro el Grande, sugiriendo que ha sido enviado por Dios para evitar el colapso cultural y derrotar al comunismo. Entre el virus y la tensión racial, Ciro andaba un poco perdido. Pero ahora vuelve a cabalgar. Las coincidencias no se suelen asumir demasiado bien en esta era de conspiraciones y profecías. Se echa de menos la extraña lucidez de Hunter S. Thompson. Nos esperan, en fin, unos meses interesantes.