Monarquía, República, Lexitimidade (e II)

Póñense en contacto co cronista algúns de entre Vdes. -sempre moi amables lectores- en relación coa columna (do mesmo título que a presente) publicada o pasado sábado, 5 do mes que habitamos. Felizmente para un servidor, tal parece que si haxa quen concorde co alí apuntado; moitas grazas polos seus parabéns, que agradezo no que valen. Non obstante, outros comunicantes -os menos, todo hai que dicilo- non se amosan tan convencidos e teiman aínda en presentaren como absolutamente lexítimo o réxime político vixente -do que, segundo eles, "felizmente gozamos"-, buscando xustificación do mesmo no feito de que cando foi aprobada a Constitución actual, logo do referendo do 6 de decembro de 1978, nese mesmo acto resultou asemade lexitimada, polo visto, a forma monárquica na persoa de Xoán Carlos I e mais os seus descendentes. Ou o que vén ser o mesmo, e sempre de acordo cos meus correspondentes: nese pack que daquela foi aprobado, os españois fomos aceptar ao tempo democracia e familia real. Xa que logo, e para alén de que o monarca emérito veña ser/non veña ser un exemplo digno de ser imitado, o seu reinado -e mais a súa sucesión no trono- non poden, nin deben, ser discutidos. Punto e final para a controversia.

Non virá ser esta, desde logo, a derradeira ocasión na que os defensores da realeza hispana utilicen (manipulen) semellante argumento. E escribo "manipulen" porque esquecer a mantenta as moi especiais circunstancias históricas que concorreron hai xa corenta e dous anos, devén unha pura e dura falsificación da nosa realidade. Trátase dun relato -o da "exemplar Transición española"- que, unido a esoutro do 23F, se pretende vender aínda, e en contra das máis serias investigacións e análises sobre aqueles feitos, como "toda e a única verdade". E, nin que dicir ten, ata aí poderíamos chegar.

Máis aínda: incapaces, mesmo así, de manteren sen fisuras semellante deformación, algúns deses defensores áulicos veñen optar, nos últimos tempos, por adoptaren un posicionamento de (aparente) distancia aséptica que, supostamente, lle confira á súa argumentación un carácter "serio", "repousado", "desapaixonado" e "rigoroso" diante desoutro, crítico, que non dubidan en cualificar como "arriscado", "parcial" ou "sectario". Deste xeito, e sen irmos máis lonxe, nas pasadas semanas un destes autoproclamados "creadores de opinión", a pontificar desde a tribuna dun importante diario da Comunidade que habitamos, non dubidaba en recoñer, así e todo, que a Constitución vixente carece nos seus alicerces dun acto real de vontade democrática consistente -parafraseo o texto en cuestión- nunha aberta ruptura co franquismo para instaurar logo unha lexítima república ou ben, polo contrario, asumir no texto constitucional unha refundación monárquica que viñese "lexitimar de novo" a Xoán de Borbón. É dicir, superar de vez o litixio monarquía/república no que vive España desde hai douscentos anos.

Habería que indagar, desde logo, nas hemerotecas para comprobarmos como lle cómpre en cales termos se foron referir, durante anos, o noso analista e mais outros da súa especie ao denominado outrora como "o motor do cambio", reducido agora, e sempre de acordo co texto que estamos a seguir, a mero expectador do 23F ata que o golpe de estado estaba xa fracasado. Con todo, nada que obxectarmos ata aquí a toda a exposición proposta.

Porén -a actitude que estamos a comentar dista moi moito de resultar única; sabido é, ao cabo, que vén acontecer nun barco cando o capitán explica que este vai a pique-, e tras declarar a súa comprensión respecto do renacido debate monarquía-república, o noso protagonista (os nosos protagonistas, mellor), nun esforzo inefable e trazando un verdadeiro xiro copernicano, acaba por defender aínda o sistema monárquico vixente coa escusa de que un derrube, agora mesmo, do tal conduciría, seica, a este país de países a un gravísimo caos, e que aquí do que se trata é de respectarmos perspectivas e intereses. Toda vez que en ningún momento se explica, argumenta... a lóxica de semellante proxección apocalíptica, cabe preguntarmos: "un caos..., un caos por que?" E que acaso temen el e mais os seus que se impoña, de súpeto, a queima de igrexas, a confiscación de chalets e palacetes, a ocupación de fábricas, o asalto ás entidades bancarias...? Ou é que, acaso acontece, nun acto reflexo de "burgués condecorado, usía e excelencia ben cebado" (Celso Emilio, desde logo), que volvan decidirse máis unha vez por preferiren "a inxustiza á desorde"?