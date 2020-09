Las opciones

Resulta interesante, tal como funcionan aquí determinados aspectos de la vida política, la reflexión -o quizá propuesta- de la Portavoz Nacional del BNG para dar solución al problema municipal en Ourense. Que trasciende ese ámbito para entrar de lleno en los de la estética y la ética, pero que tendría mejor encaje que otros en las dos necesidades primarias: resolver la situación y devolver la confianza de la sociedad en sus representantes y la credibilidad a los que obtuvieron tal condición. Y que allí -pero no solo- están, ambos conceptos en sus niveles más bajos.

La señora Pontón defiende el relevo del alcalde por el cabeza de la lista más votada. En este caso es la del PSdeG-PSOE, y habrá que esperar la acogida práctica -otra cosa es la verbal- de todos los demás, que solo están de acuerdo en que el señor Jácome no puede seguir. O al menos eso dice la aritmética: de 26 concejales, 24 no lo quieren, incluida la mayoría absoluta de los de su propio partido. Lo que de por sí resulta lo bastante significativo, al menos en aritmética, para producir una dimisión que hiciera innecesaria la censura. Y sería lo mejor para todos.

Desde una perspectiva política, quizá no sea tan sencillo. En teoría, la renuncia facilitaría la continuidad del acuerdo vigente previa la salida del señor Jácome, o de otros, si no lo hubiese entre PP y DO. Y/o, sin mayorías, dejar paso al más votado, como ocurrió en Vigo hace unos años tras la dimisión de don Ventura Pérez Mariño que llevó a la Alcaldía a la señora Porro y, bastante antes, en Pontevedra cuando la ruptura allí de los primeros pactos del Hostal permitió a don José Rivas, entonces de UCD, acceder, también por ser el más votado, al máximo puesto en el escalafón.

Queda dicho que hay otras opciones, pero esa sería la más sencilla y aportaría menos sospechas que cualquier otra. Tras la lluvia de mociones de censura durante todos estos años, la gran mayoría utilizadas no para afrontar graves problemas de la ciudadanía, sino para conjugar intereses partidarios, ha desprestigiado el método. A veces, y basta con echar un vistazo a la última -a nivel de Estado- no solo resuelve el problema, sino que lo empeora porque el gobierno es de opereta y la oposición de traca. Ambos los dos conceptos como opinión personal, claro.

Algo muy parecido podría decirse de los pactos poselectorales, a los que no se niega legalidad, pero sí se le discute -en muchos casos- la legitimidad. La lista más votada respeta mejor la voluntad de los votantes, que eligen a quienes quieren que los gobierne, no a lo que decidan unos cuantos en los despachos de los partidos, sean cuales fueren. Por eso las opción de doña Ana parece oportuna entre las posibles; lo que llama la atención es que la proponga desde una organización política que, de forma sistemática, evita ese posibilidad. Cierto que las circunstancias son diferentes, pero el argumento de fondo sigue siendo de validez general, salvo muy contadas excepciones.

¿ No??