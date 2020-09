La videoacta dichosa

Hoy se estrena en el salón de plenos de Cangas la videoacta. Se supone que con este método no habrá más problemas de rectificación de actas, que al ya no tan nuevo secretario municipal traían de cabeza. Y es que era bombardeado por todas partes. De nada valía que explicara que se trataba de un resumen. También hay aforo. Podrán acudir 25 personas de público, periodistas aparte. Pero se recuerda que la videoacta no supone que el pleno sea televisado, que no, que no van por ahí los tiros. Los micrófonos ya se probaron estos días y funcionan. Pero va a ser un coñazo. Se lo digo yo. Cuando es así todos quieren hablar.