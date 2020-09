La boticaria de la Calzada

La historia de las boticas en Galicia ha dado no solo para mucha tertulia sino para igual literatura que las perpetúa. Las farmacias de ahora no son las boticas de antes pero yo me atrevería a decir que se despide por jubilación la Boticaria de la Calzada. Sí, sí, después de casi 30 años tras el mostrador, Nieves Gabriel ha dejado una estela de boticaria en el más humanista sentido de la palabra. Y es que me cuentan voces fiables que llevó su vocación a la manera de los de antaño: siendo cercana, afable, generosa y con la sonrisa siempre a punto. Desde su llegada a la botica de Sanjurjo Badía, 1, ha estado siempre atenta a las necesidades farmacéuticas de los clientes pero no menos a escuchar, aconsejar y a veces a consolar, porque dice ella que en ocasiones una buena conversación hace tanto efecto como la más precisa receta. ¡Pero si hasta ha llegado a acompañar a muchos a curas ambulatorias! Cierto que transformó una pequeña farmacia de barrio en una moderna pero sin perder ese trato familiar con los clientes de las de nuestros abuelos. Ya suponemos, Nieves Gabriel, que vivirás estos días la alegría de una nueva etapa que se te abre con tu jubilación pero también que tendrá ese regusto amargo de abandonar esa larga experiencia diaria que tanto amaste. ¡Disfruta, mujer!

La rica historia de Jesús

¡Qué rica su vida, que hemos relatado hace algún año en una de nuestras Memorias! Hablo del berciano de origen y gallego de adopción residente en Baiona José Álvarez Paz que, tras una larga y dura recuperación de su operación hace dos años, se va a pasar una temporada a su Noceda natal para recuperar ánimos y volver después tan alegre como siempre. Seminarista en Astorga en 1946, cura desde 1957 díscolo con la Iglesia oficial, proclive a la de los pobres y hasta cantante protesta muy amigo de Amancio Prada, abogado laboralista tras secularizarse en 1970, fue concejal y diputado socialista por León en varias legislaturas en aquella España de la Transición en la que vivió desde el escaño el 23-F, y fue también parlamentario europeo entre 1986 y 1994 siempre en temas de carácter social y laboral. Y fue el último gobernador civil de Pontevedra. Por eso hablo de su rica vida.

Giráldez, arte y conservas

El gerente de la Asociación de Fabricantes de Conservas, Juan Vieites, debía darle por su fidelidad incorruptible de décadas, un premio al artista Diego de Giráldez, cuyo alimento principal son las conservas, sobre todo sardinas. Pero a lo que voy es que sigue abierta su magna exposición en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, al tiempo que otras dos en el monasterio de Poio y la alcaldía de A Cañiza. Las proteínas conserveras le dan fuerza.

Gente del aire.

Si ayer trajimos a una sección de la Caballería viguesa, hoy la traemos del Aire. Miradlos. Cada verano se reúnen, esta vez en el Lemos de Redondela, estos grandes amigos unidos por su amor a la aviación, la tierra gallega que les vio nacer y Vigo como referencia. De izqda. a dcha., Leandro de Justo, presidente del Club Aéreo de Vigo; Ángel Pérez, vicepresidente de la asociación Vigo Vuela; Ramón Fernández Sequeiros, Jefe del Estado Mayor del Aire en 1990; Manolo Pereira, piloto privado; Ignacio Peralba, ex Director de Sanidad del Ejército del Aire; Alfredo Carrasco, que fue Jefe del Grupo 43 (apagafuegos) y Santos-Senra, cuyo último destino fue el de Director del Archivo Histórico del Ejército del Aire. ¡¡Voolare, oh, oh!!