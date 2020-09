Los vi amontonados en una ubicación municipal que no quiero recordar. Me refiero a esos libros que en el anterior mandato iba a publicar el Concello de Cangas y que un juzgado ordenó parar. Es una historia que hay que contar cuando finalice, que resulta que todavía no lo está. Les tendremos al tanto de esta anomalía editorial que tanto dio que hablar en los mentideros municipales y que se resiste a ver la luz por alguna razón, no siempre política.

Caballos en el mirador de A Fraga. Andan estos días un poco más a su aire de lo habitual. A este lo descubrimos en el famos mirador de Moaña, pero durante la semana se pudieron ver de noche en la zona de Agualevada, con intervención de Protección Civil. Acabaron su confinamiento.