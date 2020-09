Transcurridos los días suficientes para que la situación de la alianza que gobierna la Diputación de Ourense y la ciudad capital se hubiese clarificado en alguna de las dos direcciones -a peor o a mejor-, se quedó a medio camino. El PP "suspendió" -pero no rompió, de momento- la colaboración con el alcalde, lo que en opinión personal demuestra que la inquietud Popular está ahora en la gobernanza de la provincia, cuya estabilidad depende del partido del señor Jácome. Y, visto desde fuera, solo algo queda claro en este lío: que lo que importa a los que están metidos en el fregado les importa mucho menos lo de todos que lo suyo.

Ítem más. En otro caso de aplicabilidad de la llamada ley de Murphy, lo que pasa allí, ya de por sí malo para la imagen de la política y de las dos corporaciones, es susceptible de empeorar y por tanto empeora cada día. Un "detalle" que obligaría, parece que en cualquier parte menos aquí, a actuar con rapidez y el máximo de transparencia -dentro de lo que permitan las garantías constitucionales- a la Fiscalía ante la que se presentó como posible delito una serie de supuestos que no pueden quedarse en duda. Porque, si son ciertos, exigen sanción y, si no, podrían constituir un caso de falsa acusación. Y no está el horno para bollos.

A la espera de acontecimientos, quizá sea momento para una reflexión acerca de las alianzas políticas. Especialmente sobre las que se asientan no tanto en afinidades ideológicas o programáticas cuanto en ambiciones personales y circunstancias coyunturales imposibles en otro plano que no sea el aritmético. Ourense -Diputación y Ayuntamiento de la capital- es ejemplo dual que las alianzas de partidos más o menos coherentes y los populismos dan como resultado, a plazo no demasiado largo, escándalos como éste u otros, variados, en forma de mociones de censura muy dudosas.

Conste que se cita a ambas instituciones ourensanas, la provincial y la capitalina, a pesar de que en teoría atraviesan momentos distintos. En la Diputación no hay problema en el apoyo de Democracia Ourensana al PP, pero a nadie extrañaría que los ecos de lo del Ayuntamiento la alcance en cualquier instante. Y como la estabilidad actual en ella pasa por dos pilares, bastaría con que uno falle para que se derrumbe la gobernabilidad o haya de buscarse otro apaño. Y eso, pese a quien pese, no es política: es mercadeo propio de tratantes de votos.

Siempre desde una opinión personal, todo ello aparece más penoso por su coincidencia con el discurso, ponderado y necesario, de un nativo de esa provincia dotado de muchas de las virtudes que hasta ahora se adjudicaban a lo que alguien llamó la "escuela ourensana". El señor presidente del Parlamento envió un mensaje a la Cámara para poner fin a la "inercia autodestructiva" que arrastra ese oficio al descrédito y lo aleja de la sociedad. Acaso no se refiera don Miguel Santalices a la situación de su tierra natal, pero todas y cada una de sus palabras le eran aplicables. Sería una lástima que cayesen, allí y en general, en el vacío.

¿ Verdad??