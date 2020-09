La paciencia

A partir de las idea, casi siempre lógica, de que en política -donde la redundancia es habitual- la oposición tiene que oponerse, cabría añadir, al menos en Galicia, que en pocos oficios como en ese el tiempo vuela. Por eso no es de extrañar que sin plazo para olvidar las promesas de relativa colaboración en asuntos de interés común que se dejaron en el debate de investidura, PSdeG-PSOE y BNG se pusieran a lo suyo nada más conocerse la composición de la nueva Xunta. De la que, por cierto, son diputados electos casi todos sus integrantes: un dato no decisivo, pero sí significativo.

Lo que ya no es de recibo, al menos en opinión personal, es el conjunto de críticas por los cambios realizados desde la Presidencia. Y quizá por el relevo en Sanidad, ya que en apariencia da razón a la izquierda en sus reproches a la gestión contra el Covid en este Reino. En el caso del Bloque, sobre todo, porque había pintado el panorama con tintes lúgubres pese a que las estadísticas -y las comparaciones, aunque odiosas- respaldan la gestión del conselleiro saliente y de su equipo de colaboradores. Habrá quien diga que c´est la vie, a veces injusta.

La sustitución en Educación pareció algo más punitiva, aunque la crítica socialista no se corresponde con actuaciones siquiera comparables con la inepcia de la ministra, de la que el PSdeG no ha dicho ni pío a pesar de la evidencia. Y quizá por eso su punto de vista resulte tan poco equitativo para la señora Pomar si se recuerda a doña Isabel Celáa. Pero, como se deja escrito, son las contradicciones que en determinadas circunstancias resultan de las gafas con las que algunos políticos creen mejorar su campo de visión.

En este punto, lo que parece aceptarse por la mayoría de los observadores es que el Ejecutivo autonómico podría, y seguramente debería, haber recibido nuevos impulsos para afrontar los desafíos que vienen. Y no ya por lo del refrán -"en la variedad está el gusto"-, sino también, y sobre todo, porque la gobernanza desgasta más que la oposición. Lo que llama la atención es que doña Ana Pontón critique que esta Xunta no sume al menos tantos hombres como mujeres, sin aludir a la capacidad, que no debiera vincularse al género masculino o femenino.

Tampoco parece serio que el señor Caballero asegure que el gobierno gallego "demuestra la vaciedad de ideas del presidente". Y eso que obtuvo más del doble de diputados que él, dato este que no es banal, porque resulta de la voluntad de un pueblo que no apreció ese "defecto", aparte de que al único que le corresponde la decisión sobre su equipo es a don Alberto Núñez. Cuya tarea podrá considerarse "vacía", o no, cuando se conozcan sus proyectos iniciales tras el periodo de gracia de los primeros cien días. Mientras, lo recomendable, tanto para la oposición como para la ciudadanía, es la paciencia. Aunque nadie debe olvidar que también esa virtud tiene un límite.

¿O no...?