Vigo etimolóxico

Existen en Galicia unhas corenta entidades de poboación que levan o nome de Vigo. Na súa maioría son aldeas e lugares menores, e poucos teñen categoría de parroquias históricas. Só un, este noso Vigo é municipio. Chama a atención de José Pedro Machado, onomasticista, a rareza de sitios ditos Vigo en Portugal. A orixe dos moitos Vigos de Galicia é, sen lugar a dúbidas, a palabra latina, vicus,-ci, segundo nos ensinaron Alfred Ernout e Antoine Meillet, famosos "historiadores das palabras". Vicus, seguindo as regras da gramática histórica do galego, deu en Vigo.

Áchase ben difundida a verdade de que vicus significaba "aldea" pero tamén nomeou grandes bairros de cidades e aínda rúas enteiras como foi o "vicus Tuscus" da urbe romana. Insistimos en que hai poboacións en Galicia e outros territorios cuxo nome deriva de vicus pasando polo latín vulgar pero esta palabra non proporcionou ningún nome común na Romania.

Pero si aparece un derivado de vicus que é vicinus. Este resultou rendedoiro nas linguas neolatinas. Vicinus era, en principio, "o que vivía no barrio, na rúa ou na aldea". De aí, o galego veciño ou viciño. Hai lingüistas que asocian a verba grega oikos, que significa casa, con vicus. Se isto fose certo, que seguramente o é, o nome de Vigo estaría relacionado cunha palabra universalmente coñecida, cal é economía. Así a economía e Vigo estarían unidos nunha remotísima raigaña etimolóxica común. Os que cren na influencia máxica que exercen os nomes sobre as persoas ou sociedades que os levan poderían simpatizar con esta derivación fantástica.

Con frecuencia se preguntan algúns curiosos da historia e da literatura en que nos basamos ao asegurarmos que o Vigo que introduce Martín Codax nas súas cántigas é o noso Vigo e non outro dos moitos lugares de Galicia que levan o mesmo nome. Son dúas as razóns que certifican a atribución. Porque o Vigo de Martín Codax ten que ser freguesía, xa que posúe un sagrado e está situada á beira do mar. Só se dan estas circunstancias no Vigo maior e máis concretamente no arredor da igrexa que ao longo dos séculos ven chamándose de Santa María, "u é o mar salido". O feito de encontrarse as cantigas de Martín Codax nos Cancioneiros e de conservarnos de forma excepcional a súa música asegúranos de que o nome de Vigo era ben coñecido no século XIII e ía asociado á grande cultura laica trovadoresca.