A propósito del amor matrimonial

Hace unos días escribí un artículo, "A propósito de nada", en el que terminaba defendiendo, con cierta carga irónica, la tesis todavía no constatada científicamente según la cual, de numerosos matrimonios podría predecirse su éxito o fracaso a partir de cómo hayan sido los festejos de celebración de su boda. Porque sostengo que algo funcionará mal siempre que se valore más lo accesorio que lo principal. Y así suele suceder, venía a decir, cuando la máxima ilusión y muchísimo dinero que la sensatez invertiría en otras cosas de mejor gusto y provecho, se destinan a lo puramente accesorio y superficial: el coche vintage, muchos lazos acharolados de rechinantes colores y todo, en definitiva, en la iglesia o en otro lugar, a juego con unos invitados amigos que, en su mayoría, van a la boda a divertirse ellos y a hacer el cafre -a costa incluso de bromas de mal gusto hacia los novios-, para terminar, como corresponde, tirando escandalosos petardos y confetis plásticos antiecológicos... Si tal fue la boda así va a ser la vida, vendría a ser mi teoría.

Pero no todas las bodas son así de predicción funesta; también las hay de predecible buena salud y armónica convivencia del matrimonio. Conozco decenas de ellos muy felices, claro que con la relativa felicidad que entrañan todas las aventuras humanas. Y contacto frecuentemente con parejas que se me acercan con el ánimo de casarse en el futuro y van preparando el itinerario que les llevará al matrimonio con ilusión, responsabilidad y toneladas de alegría y puñados de buen humor, que tiñen de realismo el inevitable romanticismo que para ellos y sus familias supone toda boda en casa... Así van preparando la fiesta, tanto en su aspecto religioso como en el social, y sobre todo madurando en su relación y afectos, con sinceridad y tiempo, dando categoría a lo principal que será guardar un precioso buen recuerdo de ese día como inicio de una cadena de muchos días aun mejores.

Cuando escribo estas letras me llega un wasap de una pareja de amigos, a los que conocí de novios y cuyo matrimonio presidí, que me dicen: "Hoy, hace 18 años y desde entonces aprendimos muchas cosas como la importancia de no pelearse nunca delante de los hijos; de saber ceder pero sin anularse; el valor de la sinceridad aunque duela, pero con cariño; lo imprescindible que es el buen humor, el sacar zumo de limón a la vida, no quejarse; sabes que hemos pasado años muy duros por estar a veces sin trabajo, pero hemos conseguido completarnos y complementarnos; vamos, que nos lo hemos currado y nos va muy bien. Lo volveríamos a hacer". Eso se llama estar pendientes de lo principal, que es lo que da gozo y madurez a las parejas.

Yo no me acuerdo pero quizá en su boda les invité también, como a otros, a dar el salto para vivir no solo queriéndose, sino amándose, porque no es lo mismo. Sin distingos semánticos pero sí de actitudes (del eros al ágape, que dirían los clásicos): el querer es atender a lo que me conviene o me aprovecha de esa persona - la atracción física inicial es lo primero, pero no basta para dar el salto al amar-; amar es más.

Amar es darse, es el "tú no morirás jamás para mí" de Gabriel Marcel, o el "no es el mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección" de A. de Saint Exupery. Porque amar no es un sentimiento pasajero y volátil , de quien piensa en sí mismo; es una decisión de la voluntad que se compromete a entregar su afecto y atención a otra persona. Lo que Leibniz expresaba así "amar consiste en encontrar en la felicidad del otro tu propia felicidad" y que el papa Francisco subraya que se trata de "un trabajo de todos los días, se puede decir que artesanal, un trabajo de orfebrería". O sea, la joya de los matrimonios y no la bisutería con que a veces se quiere dar el pego, aunque ese tema habría que tratarlo en otro momento y a propósito?

*Sacerdote y periodista