Una legislatura decisiva en lo económico

Sin conocer la estructura y perfil de Gobierno que hoy anunciará el presidente Feijóo, anticipo que el vector económico será el decisivo. Por dos motivos que se retroalimentan.

Primero, porque las consecuencias económicas de la pandemia durarán un tiempo y serán muy intensas. La profundidad de la recesión no es todavía percibida en su crudeza gracias a medidas como los ERTE o los préstamos ICO. Lo hemos hecho bien, pero no hay que perder de vista que son solo vendajes para tapar una hemorragia. Cuando los levantemos, veremos el alcance de las heridas. Y no podremos levantarlos por completo hasta que contemos con vacunas efectivas. Mientras tanto, solo nos queda aplicar colectivamente un "sentidiño" del que, desafortunadamente, una parte de la población parece que anda escasa.

Segundo, porque la mal llamada "reconstrucción" es en realidad un plan de desarrollo con mucha financiación y concentrado en el tiempo: 2021-2023. Muchos serán los que desaprovechen esta oportunidad de generar nuevas oportunidades para el desarrollo social y para compensar el tejido empresarial que inevitablemente perderemos. En contraste, percibo que en Galicia y en la Xunta son conscientes de la oportunidad que se nos abre y de las enormes posibilidades que tenemos conjugando las palabras clave que repite la Comisión Europea desde hace un tiempo, a modo de mantra. Es difícil encontrar regiones europeas con mayor potencial en energías limpias, circularidad, alimentos de calidad y potencial forestal al mismo tiempo. O con una posición geoestratégica tan periférica y una población tan dispersa: la digitalización puede ser particularmente beneficiosa para nosotros, para ganar economías de aglomeración y reducir los costes de la distancia física.

Para todo lo anterior necesitamos un gobierno reforzado en las áreas económica y de medio rural; una oficina transversal para empujar proyectos estratégicos, y mucha cooperación con todo el talento que tenemos en universidades y empresas a fin de definir e implementar buenas ideas. Tenemos hasta Navidades para trabajar nuestra cartera de proyectos a enviar a Bruselas. No sobra el tiempo.

*Director del GEN (Uvigo) y del Foro Económico de Galicia