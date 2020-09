Para la celebración, esta semana, de la asamblea de la Mancomunidade do Morrazo la alcaldesa de Moaña llevó al auditorio de Quintela los productos de desinfección de la Casa do Concello, garantizando así la seguridad sanitaria para todos los ediles de la comarca. Lo más llamativo es que Leticia Santos confesó su apuesta personal por determinadas marcas producidas en Galicia. No se puede decir que no predique con el ejemplo a la hora de consumir apostando por los sectores productivos gallegos.