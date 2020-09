Al mismo tiempo -o casi- que el secretario general del PSdeG-PSOE ofrecía al presidente Feijóo la "mano tendida" para alcanzar acuerdos, se supone que entre ellos el de colaborar contra el Covid, aparecía -desde sus filas- una variante nueva de la política gallega. Nada menos que la que sospecha de que la desigualdad no solo afecta a comunidades, provincias, comarcas o ciudades, sino a barriadas urbanas. Por más que suene inverosímil: y quien lo dude que se lo pregunte, verbigratia el señor Tomé, que dirige ahora mismo la Diputación de Lugo.

No es una broma de mal gusto. El titular de esa corporación se quejó de que declarar la aparición de focos de contagio en un barrio de la capital significa algo así como menospreciarlo y, en términos simples, darle mala imagen. Y para colmo, agregó que "siendo peores las cosas en A Coruña", allí no se había señalado con el dedo a ninguno de sus distritos. No añadió el sonsonete de que la culpa es del PP, acaso porque ambas ciudades están regidas por el mismo partido, aunque no se sabe bien si las mismas corrientes ideológicas internas. Y luego piden "unidad".

Conste que lo malo no es la mentalidad minifundista que, al menos de la política sanitaria, demuestra este ciudadano: es peor aún que confunda el culo con las témporas. Y que suponga motivos sectarios a la hora de aplicar las decisiones que se toman pensando en la salud pública, entre ellas las que aconsejan los que saben. Y también que tan ilustre cargo se empeñe en demostrar que en el viejo oficio de la res publica no solo "o falar non ten cancelas", sino que tampoco hay límite alguno a la hora de aplicar el conocido "principio de Peter", que marca las frontera entre la eficacia y la incompetencia.

En este punto procede el matiz de que además de una crítica personal, que es obvia pero puntual, se pretende una reflexión. Que consiste en que en situaciones como la que viven Galicia y España entera no conviene decir una cosa y hacer otra, especialmente cuando se gobierna, porque eso solo conduce a un mayor deterioro de la condición pública. Y ya ni se diga cuando la contradicción se duplica al aparecer entre los discursos parlamentarios y la práctica, siquiera dialéctica, de cada día. Que nadie se extrañe, pues, de lo que bastantes piensan de ese oficio.

La atomización en que aparenta entrar este país en determinados asuntos se refleja también en lo volátil de las posturas personales. El presidente de Castilla-La Mancha, tenido por un "moderado" en las filas de este PSOE, acaba de anatemizar a la Comunidad de Madrid e insultar a quien la gobierna. Se supone que en el marco de la ofensiva contra Isabel Ayuso, lo que es un "amén" a Moncloa. Pero definir de "bomba vírica" a los mismos a quienes hace mes y medio invitaba a visitar tierra manchega no es contradictorio: es desvergonzado. Y una prueba de hasta qué punto hay que "confiar" en cierta izquierda. A muchos les gustaba más la "vieja", la de Felipe González y Julio Anguita. Incluso la de Santiago Carrillo.

¿No...?