El espejismo

Está comprobado que la tesis acerca de la "nueva" normalidad, que se inventaron en Moncloa, es mucho más relativa de lo que pensaron sus evangelistas. No describe la realidad del Covid, porque la situación sanitaria hoy se parece bastante a la de la primavera, ni su circunstancia, ya que cada día sale un "experto" que rectifica al anterior y una parte de la gente hace lo de siempre, que es lo que le da la gana. Ni hay novedad en la política, porque el presidente Sánchez aún cree que la "unidad y diálogo" que predica ha de ser incondicional y genuflexa por la oposición de sus pintorescas teorías.

(De la economía habrá tiempo para analizar la cuadratura del círculo que buscan don Pedro y don Pablo, uno pensando en qué. hacer para contentar a la UE y el otro para ver cómo se las cuela a Bruselas. Las cuentas no salen -ni las del PIB, ni el déficit ni el empleo-, pero, de momento, parece que suman los votos para los Presupuestos. Quizá no cuenten con los de ERC, pero con el PNV ya está hecha la factura y los taifatos -canarios y errejonistas, más los minifundios del BNG, Teruel y algún otro- son baratos. Quedan flecos con Cs, que tienen claro que lo "útil" es pactar con el PSOE y simular que Podemos no existe. Punto).

Ya puestos, la realidad en Galicia es de rancio abolengo, como se demostró el martes y se ratificó ayer. Todo el mundo dice querer acuerdos pero nadie sabe cómo conseguirlos, más allá de la ficción, ni aplicarlos. Entre otros motivos porque la izquierda pretende "colar" en ellos todo lo que pueda de sus propios programas y la mayoría, del PPdeG, tiene el freno a tope para evitarlo. Y aunque aún queden quienes tienen la esperanza de que la "dificilísima" legislatura que viene calme los ánimos, ya pueden ir pidiendo cita en el "nuevo Sergas" que anuncia el señor Feijóo.

En este punto conviene un matiz. Quienes hayan seguido con una cierta atención desde sus trabajos o sus hogares el debate de investidura -formalmente más educado, en general, que otros- habrán comprobado que el punto de vista que se expone no resulta exagerado. La oposición le negó firma en blanco a las ofertas del presidente reelecto y este dejó detalles, pero sin demasiado brío. Aunque, eso sí, todos pusieron cuidado en no rechazar de plano un pacto porque saben que la sociedad lo reclama y nadie -esto no es Madrid- se arriesga a cerrarse en banda. Pero ni es utopía ni quimera: solo espejismo.

Como es natural puede aceptarse o no la opinión. Pero cabe preguntar cómo llegarán al terreno común el PPdeG y el PSdeG-PSOE cuando desde las calles capitalinas de Génova y Ferraz se intercambian el vade retro. Y de qué modo se entenderán don Alberto Núñez y la señora Pontón si ni siquiera coinciden en la Galicia que desean o en la que ven. Hace unas pocas horas quedó claro, excepto para los que niegan la evidencia, que las buenas palabras -que ojalá resultasen sinceras- describían aquel espejismo. Lo malo es que la realidad es la de siempre: ni nueva ni vieja.

¿Eh...?