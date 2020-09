La macrocrisis

Está visto -y lo que es peor: comprobado- que de forma parecida a lo que ocurrió con la del Covid-19, casi nadie parece creerse que la crisis poblacional acabará por llegar. Y que será del tipo "macro"; durará varias generaciones y afectará a un continente entero, si bien es posible que no a todos los países a la vez ni con la misma virulencia. Y también que, como sucede con el coronavirus, no parece que quienes debieran hacer algo para impedir, o al menos controlar, sus peores efectos se hayan puesto del todo a la tarea. Si se busca un resultado serio, claro.

Por lo que respecta a Galicia, y si se confirma la opinión expuesta, es probable que las consecuencias sean peores, aunque no se trata de establecer comparaciones porque las críticas, que sin duda llegarán, no podrán limitarse a uno o a varios gobiernos, sino a todos los que se han sucedido desde que se dio el primer aviso, hace ya un cuarto de siglo o más. Y desde entonces poco se ha hecho pese a que organizaciones internacionales de envergadura se unieron a las advertencias. Y tampoco se ha dicho mucho: el señor Feijóo, este martes, solo sobrevoló la cuestión, anunciando que "retomará" un proyecto más difunto que Chindasvinto.

Habrá que esperar, pues, que en la sesión de hoy alguien se anime a entrar en el problema. Hace muy poco, este periódico publicaba el último -por ahora- de los avisos a los que se ha hecho referencia: gallegos y gallegas de entre 20 y 39 años han descendido un 28% en el total de la población. Lo que equivale a decir que este antiguo Reino ha perdido cerca de un tercio de la población considerada "joven", al menos en términos laborales. Y que si a eso se le añade que en el polo opuesto, el porcentaje de los que ya están -o lo estarán en poco tiempo- en el área de la jubilación, todos los cálculos, aun los más optimistas, anuncian un desastre demográfico. Y a ver quién excluye el económico.

El quid está, precisamente, en ese punto: por más que trabajos, informes y expertos insistan o que desde los poderes ejecutivos no existan planes A, B y C para afrontar semejante panorama. Y no podrán alegar, los supuestos gobernantes, ni desconocimiento, ni falta de señales de alarma; simplemente se trata de que la complejidad de las soluciones y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos que toda la sociedad habrá de protagonizar para hacer frente a esta macrocrisis no son rentables políticamente hablando. Y menos aún desde óptica electoral.

Se habla de demografía, del mismo modo que se hace de la pandemia vírica o antes de la crisis de la construcción. Todos eran asuntos en los que se veía venir un estallido, pero cuya prevención real nunca se llevó a cabo como se necesitaba. Por una razón sobre todas las demás: la debilidad del sistema es tanto mayor cuanto más depende de lo que los ciudadanos determinan en las urnas; por ello las soluciones que implican sacrificios son nocivas para los intereses de los partidos. El mejor, por no decir el único, antídoto contra eso es un país bien informado y unos aspirantes a la gobernanza valientes y con coraje. Dentro de unas horas, en el Parlamento, habrá ocasión para plantearse cómo afrontar la cuestión y con quiénes se cuenta: al menos, eso sería lo razonable. Y lo exigible.

¿No...?