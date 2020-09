La investidura

Abierto el curso político -el escolar está casi a punto, a falta de que se eliminen las múltiples dudas que la gobernanza compartida provoca- y oídos varios de sus protagonistas en lo que alguien llamó "debate" -aún pendiente: falta la segunda parte- de investidura, puede decirse ya que el futuro se parecerá al presente y al pasado inmediato como tres gotas de agua. De modo que, recordando a Dante, pueden perder toda esperanza los que ayer entraron en el Parlamento y aguardaban algo mejor, salvo en caso de que un milagro inesperado -canónico o civil: no caerá esa breva- ocurra en estos años que vienen.

Y es que no hay modo al menos aparente de que cambien ni el formato ni, siquiera mínimamente, el contenido de este tipo de sesiones, en las que todo es tan previsible que se aburren hasta los espectadores invitados "reglamentarios", aunque hayan sido pocos esta vez -por lo de la pandemia- y que, como es lógico, se esforzaron en el disimulo. Los demás se distraen con lo que pueden, salvo los miembros de cada Grupo cuando el Portavoz correspondiente intervenga, que será mañana, y finjan estar atentos a sus palabras. Y así todos matan el tiempo.

Conste que no es sarcasmo, aunque desde luego sí una opinión personal; lo único que alivia es un par de datos que también se repiten en esas citas. El primero, que no resulta preciso devanarse los sesos para decir quién ganó: eso ya se supo el 12-J antes de media noche, y lo demás es relleno. Lo segundo, que, oído el candidato -que pareció tan aburrido como su texto, aunque más concreto que Sánchez, sin ir más lejos-, no es preciso quedarse hasta el final para conocer qué piensan sus oponentes: ofrecen en pasillos un resumen nada más cerrarse la intervención de quien solicita su investidura, aunque antes de oírlo ya daban respuesta.

Dicho de otro modo, y pese al riesgo de caer en el escepticismo total, cuanto ayer se escuchó, con las variantes formales de rigor -de fondo, de lo nuevo, nuevo, solo hubo lo del Covid-19 y ni en eso se ponen de acuerdo, a pesar de que lo medible no debería ser opinable- fue lo de siempre. Don Alberto Núñez ofreció diálogo, presentó o aludió a reformas legales urgentes y aseguró que gobernará para todos. La izquierda, que había puesto ya condiciones a cualquier acuerdo, dejó para mañana lo que pudo haber hecho ayer. Así puede estudiar bien las respuestas, que ya nadie osa, y menos en política, proclamar que "de este agua no beberé".

Los más curiosos tendrán que esperar acontecimientos, pero si quieren acción -en el sentido parlamentario, por supuesto- habrán de imaginarse lo peor. O sea, que acontezcan circunstancias todavía más graves que las de ahora. Y dependerá de quiénes sean tenidos por culpables o cuando menos responsables: si aquí en Galicia es el PP, Bloque y PSOE exigirán cabezas; si lo fuere la coalición gobernante en España, ocurriría al revés. Pero señalar esto no tiene mérito alguno: al fin y al cabo, es lo que está sucediendo en todas partes ahora mismo.

¿O no...?