Uno de los momentos más comentados de la convención demócrata fue el discurso de Michelle Obama. Que una ex primera dama diga que odia la política, así, de una manera explícita, resulta, en un principio, algo extraño. No porque la esposa de un presidente de Estados Unidos no pueda llegar a aborrecer el oficio por el cual su marido tuvo que realizar muchos sacrificios, gran parte de ellos familiares. Sino por el momento en que lo dijo, durante uno de los acontecimientos políticos con más trascendencia de los últimos años, y la posible intención (paradójicamente política) que contenía dicha declaración. El discurso provocó elogiosos comentarios de la izquierda y de la derecha. En la revista progresista The Nation, un reportero destacó su "poder moral"; algunos presentadores de Fox News vieron en sus palabras "autenticidad".

La desafección que sienten muchos electores hacia sus representantes está convirtiendo la política en una profesión curiosa, pues, para lograr éxitos y ganas elecciones, lo mejor que uno puede hacer de entrada es manifestar su desprecio hacia ella. Bien es cierto que no se trata de una profesión cualquiera. Como recordó en su día un conocido periodista del Post, si las aerolíneas compitieran entre ellas recurriendo a las mismas campañas de difamación que los demócratas y republicanos ponen en práctica cada cuatro años, los ciudadanos estadounidenses harían numerosos kilómetros en tren.

Pero ahora parece evidente que la "industria" de la política proyecta una imagen bastante sombría. Este es el tema, por ejemplo, de un nuevo documental de HBO titulado The Swamp [El pantano], donde podemos observar cómo organizan sus vidas laborales tres congresistas republicanos: Matt Gaetz, Thomas Massie y Ken Buck. Nos cuentan que estos outsiders que abogan por la responsabilidad fiscal han llegado a Washington con la intención de exponer la corrupción que impera en el sistema. Gaetz, de Florida, a quien la cámara enfoca en unas escenas domésticas (cepillándose los dientes, vistiéndose, maquillándose para la televisión, etc.) con unos propósitos narrativos algo confusos, acaba convirtiéndose en la estrella de la historia.

Lo que acabamos viendo, sin embargo, no coincide mucho con lo que nos intentan transmitir sus protagonistas. El problema reside en la visión reduccionista que estos congresistas tienen de la corrupción, ya que se enfocan exclusivamente en la influencia del dinero en la política y en los grupos de presión, obviando otras maneras de corromperse, y, al tiempo que denuncian el sectarismo, son incapaces de mostrarse críticos con el presidente por lealtad o afán de protagonismo. Gaetz, por ejemplo, intenta incluso (aunque fracasa) aprobar una enmienda, copatrocinada con un compañero demócrata, para evitar que se utilicen fondos federales en un posible ataque militar contra Irán sin la aprobación del Congreso. También muestra su solidad con Katie Hill, una congresista demócrata que dimitió tras la publicación de unas fotos íntimas. Pero no puede disimular su felicidad cuando recibe halagos de Trump, lo cual parece impedirle ver con claridad los defectos que sí observa en sus rivales.

El crítico Hank Stuever escribió con ironía que, quizás, algunas de estas personas, antes de proponerse el ambicioso proyecto de reformar el sistema, deberían empezar por reformarse ellas mismas. Trump y estos republicanos hablan del "pantano", del establishment, de las élites. Los demócratas reconocen los problemas del sistema. La política, como decíamos, no parece tener buena prensa. Un gráfico de Fox News mostró los "principales ponentes" de la convención republicana. La mitad de ellos eran familiares de Trump. El acto, partidista, se celebró, además, en la Casa Blanca. Una buena fiesta (familiar) acabaron montando en el pantano (público) con la complicidad de los adalides de la responsabilidad fiscal y los enemigos de la corrupción. Lo curioso es que, tal y como está la cosa, hasta puede que funcione. Si es así, claro, habrá que pensar de nuevo de qué hablamos cuando hablamos de política.