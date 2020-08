La economía gallega sigue aguantando mejor

Ayer, el IGE publicó la contabilidad trimestral de Galicia correspondiente al segundo trimestre de 2020. Como era de esperar, se produjo una fortísima contracción de la actividad económica respecto al mismo trimestre del año pasado, el 17.9%. Fueron los meses del confinamiento y la desescalada, cuando la actividad económica se detuvo como nunca antes.

Pero, a mi juicio, lo más destacable es el diferencial que se ha producido entre la contracción en Galicia y en el conjunto de España, representado en el gráfico adjunto. Si en el primer trimestre Galicia se situó medio punto mejor, en el segundo el diferencial supera los cuatro puntos. Este resultado confirma lo que anticipaba la Autoridad Fiscal (AIReF) hace unas semanas: Galicia es una de las cuatro Comunidades Autónomas (junto a Cantabria, Extremadura y Murcia) en las que la recesión está siendo menos intensa, muy lejos del -30% estimado para Baleares, o el -25% de Cataluña, Comunidad Valenciana o Canarias.

Varios motivos explican este resultado. La incidencia de la pandemia ha sido inferior y la desescalada más rápida; el sector de alimentación, con un peso sustancial en la estructura productiva gallega, ha sido el que menos ha sufrido la crisis; dependemos menos del turismo; nuestra industria y, en particular, la automoción se ha recuperado más rápidamente.

Además, es razonable pensar que estos factores seguirán jugando a nuestro favor en el tercer trimestre. Pero no nos engañemos. 2020 va a ser un año económico extraordinariamente duro en Galicia. Y en 2021 no seremos capaces de recuperar todo lo perdido, incluso en el mejor de los escenarios. Además, el escenario de rebrotes nos puede complicar aún más la vida. Un eventual confinamiento como el del primer trimestre tiraría todo por la borda. Por eso es tan importante frenar ya el deterioro de los indicadores de la pandemia; hacer caso a los expertos epidemiológicos; asumir que nos quedan unos cuantos meses en los que no podremos seguir haciendo nuestra vida normal.

El COVID-19 es un ataque a nuestro modelo de vida y de relaciones familiares y sociales. Un ataque ante el que la defensa pasa por el repliegue transitorio de todos.

*Director de GEN (Uvigo) y del Foro Económico de Galicia