Misma pandemia, diferente actitud

Si enviaran a un español más allá de los Pirineos, mismamente a París, para inspeccionar cómo afrontan la pandemia allí, el español sería categórico: son unos inconscientes. Se preguntaría cómo se lo pueden tomar tan a la ligera, cómo pueden ser tan relajados, cómo no aplican las mismas medidas estrictas que en España?

Lo primero que uno percibe al llegar a París es que casi la mitad de la población no lleva mascarilla. Que se la ponen solo cuando es estrictamente obligatorio: al entrar en las tiendas, al entrar en un barrio donde se advierte de que es forzoso su uso, al entrar al metro? Y aun así, en cuanto pueden se la quitan, obligando a la policía a recordar constantemente que deben llevarla bien puesta.

Si lo que escrutamos es la distancia de seguridad, más de lo mismo. Cuando se solicita, se pide un metro de separación y no el metro y medio o los dos metros de nuestro país. Las mesas de las terrazas de los cafés están abigarradas, casi unas encima de otras. Los parisinos fuman como carreteros -incluso más que nosotros- y parece implanteable una prohibición como la que se pretende en España. ¿Seremos más civilizados que los adalides de la moderna civilización?

Las imágenes del metro escandalizarían a los tuiteros madrileños que suben a las redes fotos de vagones atestados. Aquí no son la excepción, sino la norma. Por más que los asientos están marcados para su uso alternativo, nadie cumple el precepto y se sientan unos al lado de otros con toda tranquilidad. Y, lo que es más extraño, nadie mira con reprobación a su vecino de asiento, incluso si no lleva mascarilla. Parece que el policía de barrio que los españoles llevamos dentro no ha prendido entre los habitantes de París, la ciudad de la libertad, la permisividad, la tolerancia.

Hay que reconocer a los parisinos, eso sí, una obsesión de la que carecemos nosotros: lavarse las manos con gel desinfectante. La ciudad está inundada de dispensadores: en las marquesinas de los autobuses, a las entradas de los museos, a la entrada de cada tienda. Incluso vigilantes en cada acceso se encargan de depositar el jabón en las manos del visitante. Al cabo de un día, uno puede lavarse las manos fácilmente unas veinte veces y acabar con la piel agrietada. El turismo es otro síntoma. Hay menos turistas, claro, menos grupos de japoneses y chinos, de alemanes o de británicos, incluso de españoles que convertían esta ciudad en la más visitada del mundo. Pero parecen haber sido sustituidos por los franceses provincianos. Si no, no tendrían sentido las grandes colas y las aglomeraciones en todas las salas del Louvre -en Madrid el Prado está vacío- o en los ascensores de la Torre Eiffel, solo comparables a las del mirador del Fito en Asturias.

París parece no haber sufrido las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia. Los negocios siguen funcionando normalmente. Apenas si se ven establecimientos cerrados. Incluso en el Mercado de las Pulgas -en Madrid tenemos el Rastro cerrado sine die- es imposible dar un paso en medio de una multitud en la que la mascarilla es un elemento exótico. Cualquiera diría que les preocupa más la economía que la salud. Solo en un aspecto nos ganan, la inmensa cantidad de indigentes durmiendo al raso o pidiendo limosna.

Debo confesar que me he abstenido de disfrutar del peligroso ocio nocturno, pero tal y como es el ocio diurno mejor ni imaginarlo. Lo más próximo a ese tipo de disfrute se ha visto en los bares con televisión tomados por hordas de hooligans viendo a su París Saint Germain disputar la final de la Champions o dar rienda suelta a la frustrada celebración en los campos Elíseos sin mascarilla y sin la más mínima distancia de seguridad. En España, ya habríamos pedido duras sanciones.

El español, inspector de comportamientos incívicos del vecino, acaba la visita escandalizado. Su informe es demoledor contra la permisividad de las autoridades y el comportamiento irresponsable de los ciudadanos ¿Cómo puede Francia, con tanto libertinaje, tanto joie de vivre, tener mejores resultados que España en la lucha contra el Covid? Es un misterio que nos llena de zozobra. ¿Y si los galos, con su aparente indiferencia, lo estuvieran haciendo mejor que nosotros? De momento, sabemos que en España hay 61 muertos por cada cien mil habitantes; al otro lado de los Pirineos, 45.