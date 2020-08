Sen escola, non haberá recuperación

Ao inédito momento que estamos vivindo desde Marzo, en Galicia sumámoslle vivir enredados varios meses nunha contenda electoral absolutamente anómala, que fará coincidir o inicio da undécima lexislatura na Xunta coa prevista volta aos colexios. Esta confluencia de disfuncións non xustifica non ter avanzado algo mais na necesaria planificación dos diversos escenarios epidemiolóxicos, no esixible dialogo así como no desexable acordo.

O inicio dunha necesaria etapa de recuperación, non será realidade sen escolas en setembro. A xeración mais dixital, hoxe en formación, precisa das habilidades e do coñecemento que só proporciona a convivencia social, intelectual e afectiva dunha aula, para o que se fai imprescindible non escatimar esforzos, e os recursos necesarios que garanta o alumnado e a docentes, conserxes, persoal de limpeza, de comedores, ou acompañantes e condutores do transporte escolar, limitar ao máximo o risco sanitario. E neste tempo, tamén dispoñer de plataformas de formación en liña áxiles, medios tecnolóxicos accesibles, e mecanismos de conciliación reforzados para as familias.

Non disporemos da certeza dunha vacina ou tratamento axeitado a medio prazo, e, por si o contexto social e económico era pouco complexo, a previsión de rebrotes no outono, deunos xa unha boa labazada en pleno agosto.

Nos pasados meses emprazabamos a o goberno da Xunta e ao conxunto de axentes institucionais, políticos, económicos e sociais a comprometer vontades para definir un espazo reforzado de análise, de proposta e negociación que habiliten acordos estratéxicos para Galicia. Non sairemos adiante se nos deixamos arrastrar pola confrontación e o odio. A crise sanitaria e económica mais intensa que coñecemos en tempos de paz non se pode acometer desde a dialéctica da guerra. Sinalaba o manifesto que se lía nas concentracións o pasado 28 de xuño.

Sen confundir os desexos coa realidade, e asumindo as limitacións que imprime o contexto dunha globalización imparable, da que esta pandemia esta dando boa conta, compre ter a valentía de establecer alianzas no local, con nítida vocación global, para aproveitar as oportunidades e os recursos adicionais que ofrecen os acordos de reactivación no ámbito europeo, e xa postos, que impriman dinamismo a necesaria cooperación dunha sociedade que debe tomar certo control do cambio climático ou a revolución tecnolóxica.

Seria desexable vincular a acción das próximas lexislaturas a unha planificación estratéxica o mais consensuada posible, realista e executable. Para mellorar a calidade do emprego, como resposta mais eficaz ao reto demográfico; dispoñer de servizos públicos de calidade, adecuadamente financiados, que cohesionen a sociedade e o territorio; apostar polas nosas universidades públicas, para dispoñer dun verdadeiro ecosistema de innovación; por unha política industria activa, non so reactiva, que aprobeite as oportunidades, como por exemplo as da transición enerxética; ou por unha infraestrutura vital para a nosa competitividade como o Corredor Atlántico.

Precisamos dun pacto pola reconstrución social e económica que non deixe a ninguén atrás, empezando por non deixar aos nosos cativos e mocidade sen unha educación de calidade.

*Secretario Xeral do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia