A la vista de las obviedades con las que el señor presidente Feijóo respondió a quienes intentaron obtener alguna pista sobre la próxima Xunta, resulta casi inevitable suponer que la larga estancia de su señoría al frente del Gobierno gallego le hace imitar a la diplomacia vaticana. Que es considerada la más antigua y de la que afirman debe su condición a la ambigüedad con la que resuelve las cuestiones que incomodan; a ella se atribuye por ejemplo, o eso dicen, el original de la idea que en términos del lenguaje moderno se resume con lo de "contra el vicio de preguntar está la virtud de no responder".

Quizá convenga, antes de proseguir, dejar claro que, para quien esto escribe, preguntar -salvo en circunstancias muy concretas- no es un vicio, ni responder una virtud. Depende de la voluntad de las partes, de su profesión y/o de las circunstancias, y todo ello se daba en la sede del Parlamento en vísperas de la sesión de investidura. Por eso la cuestión era de interés y. aunque no hubo sorpresa y don Alberto mantuvo su habitual discreción, le añadió algo: un extra omnes, o sea, excluyendo del asunto a todos menos él. Como el cierre de puertas previo al cónclave.

Desde luego, el jefe del ejecutivo tiene todo el derecho a reservar sus decisiones sobre la Xunta, sus miembros u otras que a él competen. Y maneja esa ambigüedad como nadie: el precedente más llamativo entre bastantes otros fue el episodio de su probable llegada a la dirección del PP tras Rajoy, respaldada por casi todo el Partido; se negó -para "servir a Galicia"- dando paso libre a la endeblez del equipo. El caso, ahora, era que ante la inminencia de la formación del nuevo -o no tanto- gabinete autonómico, don Alberto mantuvo el silencio pero esta vez lo explicó con una dosis notable de sarcamo.

Era innecesaria, porque para ejercer aquel derecho -exclusivo- no precisaba recordar urbi et orbi trámites y plazos parlamentarios pendientes, ni que los conselleiros actuales son capaces y experimentados -sería raro que si no lo fueran hubiesen durado tanto-, o que entre los diputados del PPdeG hay también gentes muy preparadas. Quienes preguntaban no lo ingoran, y la "pedagogía" que los líderes políticos echan de menos en el oficio han de practicarla con humildad, virtud que no todos tienen. Por eso es tan útil aque nadie olvide aquel sabio consejo clásico de "primero conócete a ti mismo".

¿Verdad?