Las lecciones de la extraña pareja

Cornel West y Robert George son dos intelectuales muy conocidos en Estados Unidos. El primero, un carismático pensador afroamericano y protestante cuyas obras abordan las relaciones interraciales y la religión, se autodefine como "cristiano revolucionario y socialista democrático"; el segundo, que es blanco, católico y especialista en derecho constitucional, está considerado como uno de los intelectuales conservadores más respetados del país. Ambos son profesores. Se conocieron en los años noventa en la Universidad de Princeton, donde acabaron enseñando juntos una clase de filosofía. West y George acuden a las instituciones académicas, a los think tanks y a los platós de televisión para hacer algo que ahora resulta tristemente insólito: dialogan con respeto sobre las ideas desde posiciones ideológicas opuestas. Y, además de respeto y admiración, se tienen mucho cariño.

Esta "extraña pareja" ha provocado un impacto tan grande en los foros políticos y culturales que su entrañable amistad se ha convertido casi en un objeto de estudio en sí mismo, lo cual ha dado como resultado una multitud de reportajes y ensayos sobre "lo que nos enseña su relación sobre las humanidades" o sobre la manera en que su ejemplo puede servirnos como "antídoto para el partidismo".

Los profesores firmaron hace unos años un manifiesto a favor de la libertad de expresión criticando el dogmatismo y el pensamiento gregario, "tóxicos para las comunidades académicas y el funcionamiento de las democracias". En otra carta publicada recientemente pedían "coraje y honestidad" para decir la verdad, evitando tratar a los adversarios ideológicos como enemigos que deben ser destruidos, y estar dispuestos a cambiar nuestras creencias si, a luz de las evidencias empíricas y los argumentos convincentes, éstas necesitan ser revisadas, "incluso a costa de alejarnos de las comunidades en las que nos sentimos más cómodos y más confiamos cuando queremos reafirmarnos o tratamos de buscar solidaridad y apoyo".

Esta última frase es importante. El tribalismo que ahora impera en el discurso político impide en ocasiones que se produzca un verdadero debate, pues predominan, sobre todo, las afiliaciones y las incondicionalidades. Se habla para un público concreto que no quiere sentirse decepcionado al lidiar con ciertas verdades, en ocasiones incómodas, u opiniones sinceras, en ocasiones impopulares. Los partidos se dirigen a sus supuestos simpatizantes como los clubs de fútbol a sus seguidores. Tanto es así que la palabra "persuasión" ha ido desapareciendo del espacio público, hasta el punto de que suele ser empleada casi siempre de un modo peyorativo, más asociada a la manipulación que a los argumentos convincentes.

El problema es que tratar de presidir un país excluyendo (o deslegitimando) a los adversarios ideológicos suele provocar desahogos autoritarios de consecuencias impredecibles. Las formaciones políticas que manifiestan eso que algunos llaman "vocación de gobernar" deben aspirar a la formación de mayorías, a ser posible mediante la persuasión, no la manipulación, y, una vez alcanzado el poder, gobernar para todos, también para quienes no los votaron.

Desde hace tiempo vemos cómo los líderes políticos celebran sus consignas y postulados como si se estuvieran besando el escudo en un estadio. Para ganar unas elecciones y llevar a cabo los cambios pertinentes en el sistema es indispensable ganar algunos votos de los adversarios. No es tarea fácil, sin duda, lo de convencer con argumentos. Mucho más cómodo es hacerle un corte de mangas a las gradas del contrario y regresar a casa como un héroe embriagado por los aplausos de los ultras. Aunque, de vez en cuando, funciona. Solo hay que escuchar las conversaciones que mantienen Cornel West y Robert George. No están de acuerdo en casi nada. Pero se les ha visto matizar o cambiar algunos de sus pensamientos gracias a las aportaciones realizadas por el otro. Estos profesores debaten con respeto y no menos entusiasmo. Y en eso consiste la democracia. Por eso lo trágico aquí es, claro, que su relación nos resulte tan extraña.