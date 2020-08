Trump y la inteligencia

Victor Davis Hanson, un prestigioso historiador y colaborador de la revista conservadora National Review, publicó un libro favorable sobre Trump donde, entre otras cosas, se argumenta que el actual presidente es un "héroe trágico". Hanson aclara que se trata del héroe según la mitología griega ("los estadounidenses no entienden lo que significa esa palabra", le dijo a un periodista de The New Yorker), un tema sobre el cual él sabe mucho porque es una de sus especialidades académicas. El autor incluso ofrece algunos ejemplos contemporáneos reflejados en los westerns de Hollywood, como los personajes interpretados por Gary Cooper en Solo ante el peligro, Alan Ladd en Raíces profundas o John Wayne en Centauros del desierto.

Estos protagonistas, de acuerdo con el historiador, comparten una serie de características. Todos ellos son unos outsiders con unas habilidades concretas a los cuales se les llama para salvar a la comunidad o para resolver un problema. Pero hay algo en su actitud o en su estilo (políticamente incorrecto, diríamos hoy) que no se ajusta a ciertos cánones impuestos por la sociedad. Y entonces los miembros de esa comunidad que ha sido salvada, sintiéndose incómodos y avergonzados, son incapaces de apreciar el heroísmo del hombre que, al final, resolvió unos problemas que nadie pudo (o se atrevió a) resolver.

Hanson recuerda que Trump, al igual que estos personajes, no exhibe un comportamiento civilizado o "presidencial" (los múltiples tuits, las gracietas de los mítines, sus ataques a la prensa, etc.), porque el propio término le resulta extraño. Sin embargo, la verdadera "cuestión moral", concluye el historiador, no es si el presidente debe o no debe ser civilizado, sino si puede hacer un servicio al país en el momento oportuno. El problema de esta tesis, por otro lado ciertamente creativa, es que desprende un cinismo tan abrumador que, al situar al lector a una distancia tan lejana del mundo en el que vive (y no me refiero tanto a las referencias griegas como a las hollywoodienses), el racismo y la xenofobia se convierten en conceptos abstractos y la retórica empleada por el presidente, que no es un forajido buscando la redención en Monument Valley sino el líder de la nación más poderosa del mundo, se analiza como un simpático diálogo de "Harry el Sucio".

Victor Davis Hanson no es un propagandista ni un periodista sectario. Además de su muy elogiada obra sobre la guerra del Peloponeso ( A War Like No Other), ha publicado unos libros interesantísimos sobre la Segunda Guerra Mundial ( The Second World Wars) y las carreras de los militares emblemáticos que cambiaron el curso de las guerras ( The Savior Generals). George W. Bush le concedió la Medalla Nacional de Humanidades en 2007. Resulta paradójico observar, sin embargo, cómo algunos intelectuales, al igual que los evangélicos con su profecía de Ciro el Grande, necesitan recurrir a extravagantes teorías para justificar un comportamiento y un vocabulario que ellos mismos, en otras circunstancias y con un presidente de otro partido, considerarían inaceptable.

Al final hay pocas diferencias entre ellos y los mandarines que, en nombre de una causa ideológica mayor (el comunismo, por ejemplo), decidieron obviar los abusos cometidos por ciertos regímenes. El contexto y los sistemas no son comparables, por supuesto. Pero los argumentos son muy similares. Sabemos (y saben) las consecuencias reales que pueden provocar ciertas declaraciones, sobre todo si son pronunciadas por un presidente o candidato a presidente, como decir que México envía a violadores y criminales, o que en una manifestación plagada de supremacistas hay gente buena en los dos bandos. Y para eso no es necesario citar a Sófocles.