Pie en la pared

De modo que, a poco que se reflexione con cuidado y sin mezclar la velocidad con el tocino, no estaría de más reclamar de las fuerzas políticas que han anunciado su presencia en el 12-J gallego, una opinión -si es posible seria- acerca del rumbo que toma la política del Gobierno central. Y no tanto porque hay un abismo entre lo que dice y dijo el señor Sánchez y lo que hace, que eso no es raro vista su trayectoria, sino porque las consecuencias van a afectar y mucho a Galicia entera. Y no solo, que también, en lo económico, sino en gran parte de lo demás.

Conste que lo que precede es una opinión personal, pero también que está respaldada por hechos. El último, la increíble desfachatez de este PSOE que, tras el bochorno de su pacto con Bildu -innecesario para aprobar otra prórroga en el estado de alarma-, acusa al PP de provocarlo. Y como en el socialismo gallego el alcalde de Vigo fue el único cargo de referencia que tuvo el coraje y la dignidad de manifestar su opinión -contraria, por supuesto- a semejante acuerdo, es de temer que la estructura regional de ese partido "trague" y calle. En eso y a saber en qué más, aunque sus precedentes permiten temer lo peor.

En la referencia a la economía no se precisan demasiadas citas: está en la memoria colectiva reciente una serie de datos que demuestran que a la hora de repartir, el Gobierno de don Pedro le otorga a este antiguo Reino menos cash que al resto aunque, eso sí, lo "compensa" con restricciones en lo que a pagos y devoluciones comprometidas se refiere. Y tampoco es precisa una relación caso por caso: faltaría espacio para completarla, como en lo laboral: los trabajadores gallegos deberían agradecer a este gabinete de coalición, que presume de haber creado más ayudas sociales que nadie antes pero tarda en abonarlas una eternidad.

Es más que una anécdota, por sus efectos, como tampoco debe reducirse la importancia de sus olvidos para con Galicia en asuntos como "Alcoa" y/o los astilleros privados de Vigo. Dicho lo cual procede añadir que no se trata de redactar aquí una especie de Causa General, pero sí de mantener viva la memoria de los casos de especial afección para esta tierra, que son bastantes más que los mencionados. Que, por cierto, ni siquiera se han vuelto a citar a causa del Covid-19. Y aunque lo primero es lo primero, y se llama salud, no lo es menos que, en estos días se recuerden las deudas.

Queda un asunto de especial gravedad por sus daños en el principio básico de la igualdad: el pacto con Bildu añadió a lo de la reforma laboral un punto aún peor: la concesión a los municipios vascos y navarros de un plus de autonomía -y su correspondiente bonus financiero- que los sitúa por encima del resto. Y como es costumbre que el entorno de Moncloa camufle sus decisiones más polémicas imputando a su oposición, es momento para reclamar, de quienes aquí se ocupan y preocupan de como van las cosas, que pongan -al modo del viejo refrán- pie en pared frente a los empujones que llevan al vacío.

¿No?