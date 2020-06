Un país extranjero

Para analizar el conflicto racial estadounidense con algo de perspectiva, escribió George Will en The Washington Post, deberíamos tener en cuenta ciertos episodios históricos, aunque estos últimos nos resulten repulsivos e incluso engañosamente anacrónicos. A mediados del siglo XX, por ejemplo, unas cuantas personas todavía se dedicaban a coleccionar y regalar souvenirs de los linchamientos que sufrieron los afroamericanos. Will relata el caso de un estudiante que, en 1946, se encuentra un diente de una víctima de uno de esos linchamientos y se lo regala a una amiga para que ésta lo exhiba con orgullo en su pulsera. En ocasiones estos souvenirs eran partes de los cuerpos mutilados o trozos de los árboles donde se ahorcaban a los negros. El columnista conservador, parafraseando el célebre comienzo de la novela de L.P. Hartley, manifiesta su incredulidad ante este indisimulado fetichismo de la tortura: "El pasado es realmente otro país".

Cuando se comentan los casos de brutalidad policial, algunos argumentan que los afroamericanos cometen la mayor parte de los crímenes que tienen lugar en el país, convirtiéndose con mayor frecuencia en el blanco de la Policía, cuyos agentes también resultan heridos o muertos, y que la verdadera epidemia de violencia se halla entre la propia comunidad afroamericana. También se objeta el supuesto carácter identitario del movimiento Black Lives Matter, al cual se le acaba de dedicar una calle en Washington DC.

Pero volvamos a la historia. Después de la guerra civil, con el sur ya derrotado, comenzó el periodo de la Reconstrucción, durante el cual se aprobaron tres enmiendas importantes: la decimotercera (abolición de la esclavitud), la decimocuarta (ampliación del concepto ciudadanía que incluía a los antiguos esclavos nacidos en el país) y la decimoquinta (prohibición de la discriminación racial sobre el derecho al voto). Todas ellas contenían imperfecciones, sobre todo la decimotercera, que eliminó la "servidumbre involuntaria" pero permitió también una excepción, en casos de condena por un crimen, la cual hizo que se creara un sistema penitenciario que obtiene grandes beneficios de la encarcelación masiva (especialmente de minorías) y, de algún modo, como se explica en el documental 13th (Netflix), perpetuó una suerte de esclavitud por otros medios.

Tras la muerte de Lincoln, Andrew Johnson, "un racista que pretendía mantener el supremacismo blanco en el país", en palabras de su biógrafa Annette Gordon-Reed, se convirtió en el presidente. Johnson, pese a la presión de los "republicanos radicales" (los miembros de este partido más comprometidos con la causa abolicionista), realizó pocos esfuerzos para proteger los derechos constitucionales de los afroamericanos (incluso llegó a oponerse públicamente a la decimocuarta enmienda).

El historiador Eric Foner calificó la Reconstrucción como una "revolución inacabada" y "una promesa perdida". Luego comenzó el periodo segregacionista de Jim Crow, finiquitado en 1964 con la Ley de Derechos Civiles firmada por Lyndon Johnson, aunque el legado de racismo permaneció contaminando los discursos políticos y las estrategias electorales hasta nuestros días. A la hora de analizar el índice de criminalidad, los movimientos y las protestas, o reflexionar sobre las posibles reparaciones a la comunidad afroamericana por la deuda de la esclavitud, convendría no obviar ni los orígenes de quienes ahora están pidiendo justicia ni lo que cuenta Will sobre los souvenirs. El pasado no siempre es un país extranjero. A veces, como escribió Faulkner, el pasado ni siquiera es pasado.