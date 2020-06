La experiencia de una retransimisión plenaria

La experiencia de la retransmisión del pleno municipal de Cangas no pudo ser captada por demasiado público. Por alguna razón, la noticia de que la sesión iba a subirse en directo a internet a través de la página web municipal no fue captada por muchos cangueses, que seguían pensando que la vida política local se seguía en diferido. Fue una experiencia a la espera de que llegue el equipo completo de audiovisual para grabar los plenos y retransmitirlos con la perfección adecuada. Nos dicen que va a haber varias cámaras y que cuando un concejal hable hará un zoom directo. Esta tecnología va a ayudar, y mucho, a que no haya más problemas con la redacción de las actas, sobre las qué últimamente había muchas quejas, que algunos quieren que no se omita nada. Pero la experiencia, por serlo, tuvo un fallo. Bastante antes de que finalizara el pleno el sistema utilizado se quedó sin batería. Pero son cosas que se mejorarán. Eso sí, cuando todo el equipo esté en funcionamiento se recomienda a alcalde y concejales que pasen por la sala de maquillaje antes de entrar en la sesión. No se pretende que Cangas sea como Ourense, donde los ediles van de traje y las concejalas lucen su mejores galas, pero lo mejor posible .