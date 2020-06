La fiscalidad, pieza clave en el concurso de acreedores

Para un empresario nunca es plato de buen gusto enfrentarse a la etiqueta del concurso de acreedores y, por ese motivo, son muchas las ocasiones en las que se comete el error de adoptar la decisión tarde, cuando el establecer un plan de viabilidad para la empresa ya resulta una obra faraónica. Es sobre todo en esos casos cuando el correcto análisis de la situación de la empresa a concursar, en el plano tributario, puede otorgar al empresario un balón de oxígeno que le permita volver al campo de juego.

Y, es precisamente ahí, donde los profesionales que nos dedicamos a esta materia tenemos el reto de maximizar las herramientas que la legislación ofrece.

El tratamiento fiscal del ingreso contable de la quita es uno de los que históricamente venía causando más quebraderos de cabeza para la viabilidad de la empresa: ¿cómo estando en concurso la quita se somete a tributación?, ¿y si no se dispone de bases imponibles negativas (BINs) pendientes de compensar?, ¿es posible diferir el impacto en la cuenta de resultados?

Pues bien, desde 2014 el legislador permite que el ingreso contable de la quita pueda imputarse, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en varios ejercicios según se vaya contabilizando el gasto por los intereses generados en virtud de la deuda no condonada; esto es, el gasto financiero vinculado a la espera. Asimismo, se prevé que dicho ingreso se compense en su integridad, y sin limitaciones por cifra de negocios, con BINs de ejercicios anteriores.

Y tan importante resulta la preparación de la "hoja de ruta" con carácter previo al concurso, como lo son todas las controversias que se ponen de manifiesto a la salida del mismo en materia de procedimientos tributarios. Así, por ejemplo, los Tribunales vienen interpretando que mientras no se levanten los efectos de la situación concursal, la Administración Tributaria no podrá dictar providencias de apremio para hacer efectivos sus créditos contra la masa, sino que deberá dirigirse al juez que dirige el proceso siguiendo los trámites del incidente concursal. Por otro lado, tampoco será válido el apremio de la deuda concursal a la aprobación de Convenio, aun cuando tenga la calificación de crédito privilegiado, si no se ha notificado previamente al contribuyente -en este caso, la entidad concursada- y sin haberle otorgado plazo voluntario de pago.

La crisis actual exige a las empresas poner en marcha una política fiscal generadora de caja que anticipe ingresos y difiera gastos para superar la insolvencia transitoria y recuperar su buen estado de salud financiera previo. Si bien, cuando la situación es grave y puede estar en entredicho el futuro de la empresa, la decisión de entrar en concurso tomada a tiempo y con valentía, unida a una hoja de ruta en materia fiscal, financiera y laboral bien trazada, ágil y eficiente, pueden resultar la pieza clave de la supervivencia.

1. Socia responsable de EY en Galicia

2.Senior Manager de EY en Galicia