Non podo deixar de chorar

Estes días non deixo de pensar nos nosos maiores. Esa xeración de posguerra, de falta de medios, de pan, de soños e de liberdade, pero de humanidade infinita. Ninguén deu tanto por tan pouco e hoxe morren sos e soas. Así escribía un tweet o meu querido amigo Antonio Gutiérrez Limones e si, a min pásame o mesmo? Non podo deixar de pensar nelas e neles e tamén síntome desamparada, soa e impotente e non deixo de chorar.

Non deixo de chorar cando escoito o que está a acontecer nos centros de maiores. ¿Como pode estar a suceder isto? ¿Como é posible?

Non deixo de chorar cando penso nos que están nas súas casas, moitos deles sos e soas. Por iso agradezo moitísimo o traballo que están a desenvolver os concellos, as ONG, as traballadoras e traballadores sociais, o persoal das residencias de maiores ou as deputacións provinciais para encher as moitas necesidades que teñen. Debémoslle esa atención e ese coidado. A elas e a eles lles debemos este mundo do benestar onde vivimos.

Lémbrome de todas esas persoas maiores que están nos hospitais, loitando contra o coronovirus. Penso moito en todas elas e desexo que, coa axuda das extraordinarias sanitarias e sanitarios que as están atendendo, poidan regresar ás súas casas curadas. Sufro moito polas persoas que non poden recibir un bico, unha caricia, unha mirada, o afecto das e dos seus. Nunca imos esquecer todo o que lles ten acontecido.

Non deixo de chorar porque é moi difícil asumir esta despedida abrupta, esta dor social que penetra no máis fondo de todas e todos nós. É unha obriga facer unha profunda reflexión. As nosas e os nosos maiores merecen todo o noso recoñecemento e un enorme grazas. Porque elas e eles construíron un país mellor, unha Galicia mellor.

As persoas maiores son aquela xeración que levantaron fábricas, que foron parte activa da modernización de todos os sectores produtivos. Foron as e os que entenderon que era necesario apostar polos dereitos, pola sanidade pública, pola educación, por rachar co illamento que tiña o noso país de Europa. Foron quen de superar 40 anos de ditadura e apostar pola democracia. E hoxe, moitas delas e moitos deles seguen a darnos leccións, incluso regalándonos frases cheas de optimismo.

Así que si, choro de tristeza polos que padecen as consecuencias do virus. Choro de ledicia polos que se manteñen fortes e fan fronte a este drama colectivo. E, sobre todo, choro de agradecemento por todo o que representan, por todo o que lles debemos.

Todo cambiará cando superemos esta pandemia, pero hai algo que ten que cambiar en primeiro lugar: a obriga desta nosa sociedade de atender máis e mellor a todas e a todos os nosos maiores. ¿Farémolo?

*Presidenta da Deputación de Pontevedra