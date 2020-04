Los golpes de la vida

Toda muerte produce un pequeño desgarro. A veces, es un punzón que te atraviesa, te descoloca durante un tiempo. Te aturde y envuelve en una atmósfera de recuerdos, mas también de negaciones y no aceptar la realidad. Todo se amontona precipitadamente en tu mente. La anarquía de unos sentimientos, sin embargo, limpios, puros. Algo se rompe. Estos días estamos viendo y viviendo desde la distancia -¡qué fortuna sin embargo, qué inmensa tristeza para los que les golpea y sin poderse despedir!- la muerte de muchísimas personas. Escuchamos el testimonio de hijos ante la impotencia de no decir adiós o estar esas últimas horas de vida de un padre, de una madre o también cuando el ciclo se invierte. Es tan cruel esta muerte que incluso roba la intimidad del dolor y la lágrima silenciosa, rota, perdida por mejillas impávidas de rabia e impotencia.

Pero hoy quiero recordar dos muertes. Las de Miguel y Consuelo. Quizás con estos dos nombres todavía a muchos no les diga nada. Pero ahora sí, eran y serán siempre y por siempre los padres de Miguel Ángel Blanco Garrido, asesinado vilmente por la banda terrorista y asesina ETA en julio de 1997. Se han llevado tan solo 18 días. En este maldito marzo de 2020 que tanto dolor y tanto desgarro ha causado envuelto ya en una gris y plomiza primavera donde la enfermedad y la muerte ha robado la alegría.

Consuelo, ya viuda, decidió trasladarse a Madrid y aquí, la Covid-19 tendió la última de las trampas que la vida les preparó sobre todo desde aquella fatídica tarde de 10 de julio cuando los esbirros de ETA secuestraron primero, chantajearon después y ejecutaron a traición a su hijo de 29 años. Aquello nos hizo reaccionar, por fin, frente a la barbarie asesina y deshumanizada de unos miserables del tiro en la nuca y sus cómplices y aduladores que habían arrodillado nuestro coraje, nuestra valentía y doblegado nuestro silencio. La hidra sangrienta cometió uno de sus mayores errores. Aquellos días permanecen grabados en nuestras mentes a sangre y fuego. Aquellas generaciones nunca olvidaremos aquellas imágenes. Pero también la lección de pundonor, de valentía y coraje que los padres nos dieron. La imagen de un padre bajando de la furgoneta de trabajo ante los periodistas que se le arremolinaron inmediatamente. La imagen de aquella noche en la plaza de Ermua sentados en el suelo en una vigilia de luz y esperanza con velas. La imagen saliendo precipitadamente hacia el hospital cuando encontraron malherido el cuerpo de su hijo. La imagen de aquel balcón entre lágrimas y desgarro. Y miles de españoles, también de vascos, a su lado, haciendo nuestro ese dolor, esa vesania, ese crimen tan injusto, cruel y miserable.

Eran parte de nuestro relato, de nuestro recuerdo, de nuestra forja como seres humanos y en la lucha frente a la excrecencia moral de ETA y sus acólitos políticos y quienes nunca han condenado el asesinato, el secuestro y la inmundicia moral del crimen y la sangre en nombre de nada y la nada, banal. Estos incluso años después de la muerte de Miguel Ángel, quisieron atentar en el cementerio y profanaron y pintaron su tumba. Hoy descansa en la Galicia natal, en Ourense, en A Merca, de donde eran y serán por siempre Miguel y Consuelo.

La vida da muchos golpes; a veces son tan despiadados y crueles como el que tuvieron que vivir Miguel, Consuelo y María del Mar Blanco, hija y hermana. Los golpes de una vida, la de un hijo, la de un hermano que unos verdugos, unas bestias, ordenan ejecutar, prácticamente al azar. Sin piedad, sin compasión, como lobos heridos y destetados en el odio y la barbarie. La hidra asesina, sangrienta y doblegadora de la razón de muchos que les aclamaron y apoyaron y el silencio cobarde de una parte de la sociedad hasta que ETA asesinó a Miguel Ángel.

Hoy, casi 23 años después de aquel abyecto crimen, conocemos que sus padres ya están con su hijo. Cuánto dolor tras esos años, enfermedades, silencios y recuerdos. Pero no podemos olvidar. No podemos olvidarles. Siempre, cuando he visto esas imágenes, he mirado y observado los ojos, la mirada humilde y bondadosa de esos padres y algo recorría nuestras entrañas al ver esa humanidad y esa paz sin reproches y perdón. Qué dura ha sido la vida para ellos.