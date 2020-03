San Roque en la devoción, la asistencia y la fiesta en Ourense (II)

San Roque ha sido un santo de devoción es decir de esos que no están como un adorno más en una iglesia si no a los que se miran con interés, en el que se piden gracias y se agradecen favores de esos que como es para saber su importancia devocional se tienen en cuenta las fiestas las velas, las ofertas. Es cierto que la devoción a este santo que fue tan grande declinó a lo largo del siglo XX cuando ya muchas enfermedades encontraron el conveniente remedio médico, pero aun así sigue siendo un santo celebrado en algunos lugares con todas las características de ser tenido, aunque sin serlo, como patrón quizá también porque su fiesta en el mes de agosto asegura una climatología adecuada para las celebraciones festivas. Celanova, Oseira, Señorín lo tienen en el calendario de sus celebraciones. Hay que distinguir en relación con San Roque dos tipos de devoción, la que podíamos llamar ordinaria de su fiesta anual y de su presencia cotidiana en los templos y la extraordinaria muy viva en el pasado cuando epidemias y enfermedades ponían en peligro la salud y la vida de nuestras gentes, entonces se sacaba al Santo en rogativa y se procuraba intensificar las plegarias pidiendo su valimiento. Pero concretándonos a la ciudad de Ourense de algunos detalles de su culto y de sus fiestas.

Teatro y toros, siglo XVII

Teatro y toros formaban parte del programa festivo que la Cofradía de San Roque preparaba todos los años para solemnizar la fiesta y con ese motivo acudían al Cabildo para tres cosas, pedir prestados algunos adornos o muebles para las representaciones, pedir autorización para que algunos músicos o servidores de la Catedral que tenían dotes, participaran en las representaciones e invitar al Cabildo a la asistencia a los espectáculos de toros y teatro que se realizaban en la plaza mayor. El Cabildo tenía casas en la misma para la mejor asistencia. Veamos algunas de estas noticias del siglo XVII y XVIII. Estos son algunos acuerdos capitulares. 1626 08 13 Máscara de San Roque. Este día los mayordomos de San Roque hicieron relación de la máscara que hicieron dicho día como es costumbre, este día pidieron al cabildo los mayordomos de San Roque se sirviese hacerles Merced de darles ornamentos y otras cosas de la sacristía para adorno de los carros de la máscara. Votose y resolvieron dichos señores se les den los dichos ornamentos excepto el de brocado rico, el verde de brocado y colorado de tela de oro y así mismo no se les den las bandas ricas así de red como de tafetán y esto se haga notorio al sacristán mayor de esta Santa Iglesia para que no exceda de lo que se le ordena. 1628 08 14. Acordaron así mismo que de hoy en adelante no se den ornamentos ni cosa alguna de la sacristía para la máscara del día de San Roque y que cualquiera señor prebendado que lo propusiere tenga de pena de descuento que el cabildo le quisiere poner y ordenaron se cumpla dicho auto irremisiblemente y se haga saber al sacristán mayor y a los mayordomos de San Roque (ACO Actas tomo 9). 1636 08 15 Máscara y fiesta de San Roque. Este día la historia de la fiesta de San Roque que era el triunfo de la imagen y licencia en ocho carros con los más que les seguían de a caballo de los que se habían mostrado más liberales mandó se guardare en el archivo y la llevó el señor deán para ponerla en él. (ACO Actas Capitulares. Tomo 11) 1648 08 13. El señor deán propuso como mañana dijo que había comedia en la plaza a la fiesta de San Roque y que por experiencia se había reconocido en otras ocasiones que de no estar el cabildo solo y separado de la ciudad y asentados los prebendados por orden de antigüedad solían seguirse inconvenientes así por mezclarse seglares con eclesiásticos como por no se guardar modo en los asientos y haberse quedado muchos capitulares desacomodados que convenía dar medio como estos se remediase y visto por el cabildo le conferido sobre ello se resolvió que los señores magistral y Sotomayor hablen a la ciudad (ACO Actas Capitulares. Tomo 13 fol 25). 1739 08 08. Licencia a un niño para comedias. Leyose memorial de los devotos de San Roque que para hacer una comedia en obsequio del Santo y para ello pide en sede licencia al hijo del arpista para hacer un papel en ellas y se le concedió en esta ocasión y el presente secretario contradijo que para lo adelante se viese en semejantes licencias como perjudiciales al servicio del coro e Iglesia además que con este motivo se echan a perder los niños con la extracción de la capilla y coro (ACO Actas Capitulares. Tomo 22). 1751 08 18. Leyose memorial de Benito Ventura González en que por sí y más devotos convida al cabildo para la comedia y toros que honor del glorioso San Roque hacen los sobre dichos y piden las tarimas y más que sea necesario para dicha fiesta. 1761 07 09. Licencia para comedias de San Roque. Leyose memorial de los devotos de San Roque que piden al cabildo se sirva dar permiso para que don Jacobo Raigosa pueda hacer papel en las comedias que este año tienen deliberado representar en la dicha plaza en obsequio de dicho santo. Así mismo pide música y más alhajas que se necesitan para dicho festejo y se les concedió permiso para todo (ACO Actas Capitulares. Tomo 25 fol 267)

1854 y 1855, peste y devoción

En los libros parroquiales de Santa Eufemia quedó constancia de uno de estos momentos de contagio que nos recuerdan las precauciones trasladando a los enfermos a dos "lazaretos" extramuros constituidos en las capillas de San Lázaro y Posío y convento de San Francisco. Muertos al menos 20. La imagen de San Roque que estaba en estaba en San Francisco a la Catedral. Se repitió la epidemia en 1855 con 20 muertos. Estas son las curiosas notas tan llenas de actualidad: "Nota y aviso a la posteridad: en 8 de octubre de 1854 fue invadida esta ciudad del cólera morbo. (fol 25). Por la siguiente relación se deja ver cuántos fallecieron en el hospital General de coléricos de San Francisco de esta ciudad desde el 16 de octubre en que fueron trasladados los enfermos que había en los lazaretos de San Lázaro y Posío hasta que se levantó dicho hospital por haber cesado la epidemia que fue en 24 de noviembre del mismo año. siguen 19 partidas (fol 25 vº).19 de noviembre de 1854 falleció del cólera morbo don José Benito Fidalgo diácono, al margen el último caso de cólera (fol 33 vº). A la posteridad aviso: en este día de la fecha se ha dignado el señor de toda bondad, levantar el terrible azote del cólera morbo asiático, con que estaba afligida esta ciudad y el último caso el precedente. Se trasladó la imagen del glorioso San Roque que se hallaba en la Iglesia de San Francisco en cuyo convento se hallaba el hospital de coléricos a la Iglesia catedral con toda pompa y procesionalmente asistiendo todas las autoridades y corporación con inmenso pueblo y donde hubo una solemne misa y te Deum en acción de gracias al todopoderoso por tanto beneficio. Y para que en todo tiempo conste lo firmo Orense 19 de noviembre de 1854. Narciso Vila (fol 34). Advertencia: segunda invasión del cólera morbo en esta ciudad de Orense 8 de octubre de 1855 falleció Ignacia González primer caso de la epidemia (fol 44 vº). En 19 de noviembre se cantó solemne te Deum por haber cesado el cólera morbo con que el señor por segunda vez s e dignó visitar esta ciudad narciso Vila (fol 51) sigue relación de fallecidos en el hospital de coléricos desde el 17 de octubre a 17 de noviembre en que se cerró dicho hospital "Siguen 20 partidas (ADOURENSE Libros Santa Eufemia. Difuntos)

Las fiestas de 1876

Conocemos el Programa que el Ayuntamiento preparó para las fiestas de San Roque del año 1876 por haberlo publicado con detalle EL HERALDO GALLEGO N.º 165 de 9 agosto 1876, periódico fundado y dirigido por Valentín Lamas Carbajal. Este es su contenido y creo que todos los años sería parecido. "Día 15. A las 12 de la mañana saldrán de la Casa Consistorial para anunciar el principio de estas fiestas los tradicionales gigantes, precedidos de la banda de música del pueblo y gaitas del país que recorrerá las calles de la población después de una salva de grandes bombas de palenque imperial. A las siete de la tarde la banda de música tocará escogidas piezas en el paseo de la Alameda, ésta se hallará lujosamente decorada adornando el frontis y costado del paseo del centro con arcadas de buen gusto y elegancia que se unirán por su fondo a un magnífico templete de tres cuerpos y 9 m de altura formando en conjunto un ameno salón de recreo. A las nueve se iluminará dicha Alameda con profusión de farol es de diferentes colores dando principio al fuego con grandes bombas y multitud de voladores de distintas y escogidas clases alternando con cubos del mismo gusto. A las 10 dará principio el fuego artificial con una estrella iluminada brillantemente, que presentará varias transformaciones de agradable perspectiva y abundante fuego artificial elaborado bajo la dirección del distinguido pirotécnico de esta ciudad don Joaquín Pérez. Continuarán las conocidas ruedas de Quiloxé con su mosaico de colores, pieza mecánica de sorprendente efecto. Por último, un gran medallón formando ramas de oliva y laurel, se iluminará cambiando de colores que harán lucir en el centro una significativa inscripción trasparente; cuya circunferencia en segundo término se rematará en una aureola de vivísimo fuego, y que concluirá descargando profusión de candelas romanas y estrellas. Durante los festejos de la noche cruzarán el espacio numerosos globos de diferentes formas y colores, terminando con la ascensión de uno de grandes dimensiones y bombas de estrepitoso ruido, la función de este día.

Día 16. A las cinco de la mañana, la banda de música, tocando aires populares y las gaitas del país, recorrerán nuevamente las calles de la población. A las nueve saldrá procesionalmente la imagen del Santo desde la S. I, C, al Hospital de su nombre, y a su regreso, se celebrará Misa solemne. Por la tarde la orquesta y gaitas tocarán como en el día anterior en la Alameda y á las nueve de la noche volverá a iluminarse esta en la que la banda de música ejecutará escogidas piezas de su repertorio. Grandes bombas de palenque anunciarán la subida de nutridas descargas de fuegos voladores que entretendrán á los espectantes con sus caprichosas figuras. A las diez se pondrá fuego A la pieza denominada la Cúpula y la Pirámide, cuyos movimientos encontrados y varios colores producirán un efecto agradable; :seguirá un magnífico Sol de Bengala, con cambio de colores verificando las más diversas transformaciones que tanto han acreditado a su autor en las principales ciudades de Galicia; concluyendo definitivamente estos festejos con nuevas ascensiones de globos de pequeños tamaños y de uno de grandes proporciones que con una barquilla se elevará á las doce de la noche seguido de numerosas bombas". La música y los fuegos artificiales resumen el programa porque era lo que gustaba y la ascensión de globos. Señalo curiosamente que en las fiestas de San Roque de Betanzos el plato fuerte es la subida de un globo. El programa religioso pues consistía en esa procesión y misa en la catedral que todavía pervive como único recuerdo de estas fiestas.

(*) Delegado de patrimonio de la diócesis y archivero de la Catedral