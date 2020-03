Tempos e tempos

Sen dúbida, coido ben que han de ser bastantes/moitos de entre Vdes. -sempre moi amables lectores- aqueles que coñezan dabondo este desgrazado episodio da historia patria. Pois velaí que o 29 de abril de 1898, e desde o porto de Cádiz, partía a Armada española do Atlántico, comandada polo almirante Pascual Cervera, con rumbo ás Antillas. Malia que apenas dous días máis tarde, esoutra do Pacífico, dirixida polo almirante Montojo, viña ser desbaratada en augas de Cavite (nas Filipinas), e a pesar de que tanto Cervera como os seus oficiais resultaban nítidamente conscientes de acudiren a un sacrificio inútil, o caso é que todos, absolutamente todos: o goberno Sagasta, a moi leal oposición conservadora pero así mesmo esoutra republicana, socialista, catalanista?, sindicatos, medios de comunicación, intelectuais dun e doutro doutro signo?, o conxunto da opinión pública española semellaba convencido de que, si ou tamén, o triunfo das armas hispanas deviña incontestable. O que é máis: calquera que ousase, naquela xeira, obxectar dúbidas respecto da evidencia dunha clara superioridade sobre o inimigo norteamericano convertíase en reo de alta traizón ou, polo menos, nun, gafe de mala estampa. En fin; como é ben coñecido, nas augas de Santiago de Cuba foi pasar logo? o que pasou

Durante as pasadas semanas, quen máis, quen menos, todos e todas/todas e todos (mea culpa) andamos un tanto/moito a xogar coa ruleta rusa e, desde logo, botamos ben a lingua (e/ou a pluma) a pacer sen encomendarnos a Deus (nin ao demo), arrogantes e orgullosos dos nosos (supostos) saberes e absolutamente ignorantes/desprezativos diante daquilo -tal que se vívisemos en 1898: "¡Cavite estaba tan lejos!"- que de veras estaba a acontecer no resto do mundo. Por acudirmos a un exemplo máis próximo -e tal e como vén de describir con acerto Jordi Évole- fomos actuar ago así como fixeron Randald "Rald" Peltzer e mais o seu fillo Billy diante dos consellos do Sr. Wing cando este lles vendeu a Mogwai: e repasemos, agora que temos ampla oportunidade, os fotogramas de "Gremlins."

Ben sei; ben sei, claro é, que as responsabilidades non poden ser as mesmas: esas que lle corresponden ao goberno, aos líderes políticos e sociais, aos diferentes medios de comunicación? e aqueloutras de nós mesmos, ao cabo, simples cidadáns "de a pé". Mais aínda así cómpre recoñecer, é preciso aclarar alto e forte que, ollemos para onde ollemos no noso entorno, ninguén -sexan italianos pero asemade franceses, alemáns, suizos, noruegueses?: repasen Vdes. as cifras de poboación de cada país, o número de afectados e mais a rapidez/demora en adoptaren medidas- veu destacar/destaca pola súa especial perspicacia, clarividencia e/ou afouteza na hora de prescribir actuacións. Xa que logo, crentes, agnósticos ou ateos, cumpriría moi moito lembrarmos aqueloutro episodio do Evanxe -Xoán, 8,1-7- a relatar como in illo tempore os escribas e mais os fariseos foron levar diante de Xesús unha muller descuberta en adulterio, espetándolle: "Mestre, esta muller foi atopada en flagrante adulterio. A lei de Moisés manda apedrear as adúlteras; ti que dis?" Crentes, agnósticos ou ateos, coido ben que -de novo tutti quanti- han de coñecer perfectamente a resposta do Rabí: "Aquel que esta libre de pecado, que lle vaia tirar a primeira pedra."

Tempo de Evanxeo, daquela, pero tamén, doutra parte, tempo de repudio e de ostracismo: repulsa e noxo perante os comentarios e actitudes de determinados articulista de postín/postineo, supostos líderes de opinión e de audiencia, figuróns mediáticos?, así dos Madriles como dalgunha terminal de terminais- a practicaren a máis nefasta das demagoxias, o xogo tramposo das medias verdades ("ya decía yo?"; "esto lo arreglaba yo..") e, en fin, a conducirse tal e como auténticas hienas na procura da carroña. Malos comunicadores, pero sobre todo malos compatriotas, pésimos seres humanos.

Desde as fiestras da niña casa -convertida en búnker ad hoc, tal que as de Vdes- contemplo como os rapaciños do piso de arriba se puxeron a facer globos de xabón e lanzalos sobre a praza. Nin que dicir, semellante xesto -tan inocente como absolutamente fermoso- determinou moi axiña o aplauso, o riso e a complicidade de todos os que habitamos no edificio. O aplauso, porque diso si que é asemade tempo e hora: aplauso para aqueles que cuidan da nosa saúde; pero aplauso así mesmo para todos os que nestes días teñen que acudir aos seus traballos e impiden que a desfeita se apodere de nós. Aplauso para todos os que intentan que manteñamos a calma, o acougo necesario, a paciencia e mais o sentido da responsabilidade. E aplauso para o sentido do humor, para a esperanza, chave derradeira da liberdade. Desa liberdade da que, infelizmente, tal semella que só nos lembramos cando, como agora, estamos en "números vermellos". Mais, con todo, se somos de veras quen de aplaudir ese propósito, todos e cada un dos días deste moi duro roteiro, daquela é moi probable que nunha próxima alborada leda si que poidamos aplaudirnos, e con razón, a nós mesmos.Aplaudirmos, ao cabo, este país de países -o chan que pisamos- e que acostumamos chamar España.