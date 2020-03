Los zombis y los inútiles

La cuarentena nos enfrenta a nuestra extinción con menor verdad pero mayor verosimilitud que el cambio climático. Especialmente si compartimos el enclaustramiento con una hija adolescente en un piso de 78 metros cuadrados. Que la próxima generación perezca ahogada, abrasada o asfixiada empieza a resultarme deseable. El coronavirus, sin embargo, adelanta fechas. "El día en que me muera hará tiempo de playa", pensaba del cambio climático. El coronavirus me pilla cerca de la edad de riesgo. Me asomo a las calles vacías sin que nadie me susurre: "Abre los ojos".

El Covid-19 es materia de epidemiólogos. Yo entiendo de zombis, gracias a Santiago Camacho entre otros expertos, y los zombis nos explican mejor. La ecuación de Drake determina las altas posibilidades de que existan civilizaciones extraterrestres. La paradoja de Fermi denuncia que no hayamos contactado con ellas todavía. Los profesores Stephen R. Kane y Franck Zelziz, medio en serio, medio en broma, han resuelto la contradicción: todos los extraterrestres han sido diezmados por el virus de los muertos vivientes. La zombificación constituye el destino natural de las especies inteligentes. Ya podemos intuirlo en nuestro desfile pausado, arrastrando los pies, camino del supermercado.

El zombi es un ser complejo y variopinto: por tetrodotoxina y ritos vudús o radiación, lentos o veloces, puro instinto o dotados de una cierta cognición. El psiquiatra Steven Schlozman sostiene incluso que cada uno convive con su zombi, con la potencia de serlo, que se oculta en la amígdala cerebral. La mayoría se parece en su ritmo reproductivo básico. La Facultad de Física y Astronomía de Leicester ha estudiado cómo se propagaría una epidemia zombi. En el mejor de los casos, en 100 días apenas quedarían 200 millones de seres humanos sin infectar de los 7.500 que pululan por el planeta; en el peor, 273 individuos.

Esto plantea la incómoda pregunta de cuánto sobreviviría cada uno en un cataclismo similar, a quiénes protegerían las autoridades en la criba, cuáles seríamos esenciales en la repoblación. Cinco días de estado de alarma han bastado para comprobar que una cajera de supermercado o un camionero importan mucho más, cuando todo se derrumba, que un ejecutivo de Bolsa o un tertuliano de Ana Rosa. Ya asumo que alguien como yo, cuya principal habilidad es detectar con insolencia las faltas ortográficas, seguramente sea fusilado sin esperar a que los zombis lo atrapen.

El coronavirus, medio en broma medio en serio, nos ha revelado a muchos como inútiles, lo que sospechábamos pero habíamos disimulado. No es la única certeza en estos días. El IRS, el organismo federal encargado de la recaudación fiscal en Estados Unidos, diseñó en los ochenta un plan de impuestos tras una hecatombe atómica. Se centraría en los ricos, no por justicia social, sino por anticipar que los pobres, sin búnkers ni información privilegiada, habrían muerto a mansalva. Imaginarse a un angustiado Amancio llenando el modelo 130 es el único consuelo de los autónomos. La zombificación, ya antes que la muerte o en vez de ella, nos iguala.