Tips para no aburrirse mientras dure el Covid-19

Lo que hace el aburrimiento cuando uno tiene la libertad de poder salir, poder moverse; entrar, salir. Pero, ya se sabe: cuando podemos no lo hacemos; y ahora que no nos dejan, nos subimos por las paredes. Buff, a ver ahora cómo mato el tiempo: 15 días dan para mucho.

Esto del confinamiento es como la lista de propósitos de año nuevo. En el top 1, idiomas. Y allí que vamos todos a buscar en Google el mejor curso online para aprender inglés. Pero que sea baratito (gratis quería decir). Y empiezas un día, con una ilusión como cuando estrenaste el coche? Al día siguiente lo dejas, hay que probar nuevas cosas. ¡Ostras!, la guitarra que me compré hace años. La sacas del estuche intentas afinar las cuerdas y dices, ¡date, ya está, no suena mal! Te haces un par de fotos que -obviamente- compartes con tus amigos en Facebook y pones carita como de rock and roll. Haces exactamente lo mismo que con los idiomas: Google, aprender a tocar la guitarra, seleccionas una página donde te juran que en 15 días (anda mira, justo el tiempo que tengo de "reclusión forzosa") puedes dominar como Eric Clapton la guitarra?te pones pero ves que?no estás inspirado. De modo que en un par de días la vuelves a dejar en su caja; otra vez será.

Y ahora qué hago yo. Mira, Netflix. Me voy a enchufar la serie esa que me dijeron una vez, a ver qué tal está. Coges pipas (pocas, no sea que se acaben y está el patio como para salir a comprar), una cervecita y te acomodas. Pero claro, como tú nunca has sido mucho de series no sabes cuál ver, y al final te decantas por la más aburrida. Ergo, apagas la televisión.

Entonces es cuando caes en lo que verdaderamente te motiva: ¡los amigos! Vas al teléfono y empiezas a buscar el grupo ese que creaste hace un par de años con Iván, Mónica, Santi, Gema y mi mujer; ¡Los Pocholos! (en qué estaría uno pensando). Te lías a hacer vídeo llamadas, uno a uno, grupales... ¡Jo, qué divertido!; pero ves que no es lo mismo y es cuando -en el fondo- te das cuenta que todos queremos lo mismo: estar en sociedad y aprender idiomas (con otras personas en un aula), tocar la guitarra con Víctor, ver una peli con amigos y charlar con esos "pocholos" en un bar.

*Periodista especializado en Tecnología