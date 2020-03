Pulso a las telecos

Ante situaciones excepcionales, medidas extraordinarias. Poca gente pensaba hace apenas dos semanas que llegara a decretarse el estado de alarma en España; y ojo, que aún quedan el de sitio y excepción, donde la situación puede llegar a recrudecerse.

Ante esta situación, se ha solicitado que millones de trabajadores lo hagan desde sus casas utilizando sus conexiones privadas de Internet. A esto hay que sumar los más de 8 millones de estudiantes que, junto a su portátil y/o tablet hacen los deberes que los profesores envían a través de plataformas educativas.

El covid-19 va a estar echando un pulso tremendo a todas las telcos. ¿Dispondremos de un canal lo suficientemente grande como para dar respuesta a millones de usuarios solicitando acceso a redes sociales, webs corporativas, etc.? El pasado domingo, el primero de confinamiento, se detectó el mayor consumo de televisión en España principalmente a través de plataformas tipo Netflix y HBO; mientras millones de personas tiraban de humor y compartían decenas de memes, vídeos y fotos con recomendaciones sobre cómo usar guantes, qué supermercados visitar y a qué horas. Vemos que faltan productos de primera necesidad en los lineales del supermercado, como leche, papel higiénico, alimentos perecederos?pero nadie repara en que -posiblemente, más pronto que tarde- las comunicaciones también podrán llegar a colapsar. Y no se trata de dar un mensaje apocalíptico, sino de ofrecer recomendaciones útiles para que, entre todos, podamos sobrellevar lo mejor posible esta experiencia "única".

Cuando hablaba de "canal" no me refiero a los GB que tenga contratado con su proveedor de turno. Podrá tener datos ilimitados pero, si todos los ciudadanos hacemos uso al mismo tiempo de la misma red, qué cree que sucederá. Permítame la comparación: usted tiene un maravilloso deportivo con 300CV, ¡genial! Ahora, salga a la calle y dispóngase ir de Vigo a Sanabria; pero -ops- resulta que han tenido la misma idea 10 millones de conductores más. ¿Podrá avanzar? Imagino que no. Ahora, lo peor: ¿por dónde cree que va a poder ir esa ambulancia que debe socorrer a un señor mayor que se ha caído (quizás su padre) en una localidad intermedia, si están los dos carriles ocupados, colapsados?

Damos por sentado que incluso los servicios "que no vemos" son infinitos, cuando no es así. Por ello, mi consejo de hoy es que solicite a sus contactos que se abstengan de enviar archivos con tamaños desmesurados, lo cual permitirá liberar la red de datos ante posibles necesidades reales.

*Periodista especializado en Tecnología