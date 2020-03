Pandemia y literatura

Hay en la literatura universal dos grandes obras que nos acercan a lo que pueden ser los daños colaterales de la pandemia: "La peste", de Albert Camus, y "Ensayo sobre la Ceguera", de José de Saramago. La primera se enclava dentro del movimiento existencialista y la segunda, tal vez más genial que la primera, no está tan encasillada. Son retratros crueles de una sociedad cuando se decreta un estado de alarma con el que se vive ahora mismo en España. En ambas, se nos habla de cómo el poder se aprovecha de la situación para restringir nuestra libertad y como se deteriora la condición del ser humano. Esperemos que, de nuevo, la realidad no supere a la ficción y no nos devoremos los unos a los otros. Ayer había codazos para comprar tabaco en Cangas.