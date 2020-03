Los efectos en un curso donde nos jugamos todo

El viernes 13 de marzo fue mi último día de clase hasta dentro de quince días (o puede que más) por el cierre de los centros educativos en Galicia a causa de la rápida expansión del Covid-19, más conocido como coronavirus.

Quizá esta situación no suponga ningún dilema para la mayoría del alumnado. Sin embargo, para quienes cursamos 2º de Bachillerato es un golpe duro. El trimestre debería terminar en una semana, pero no podrá ser, y los exámenes planeados no se van a realizar y dejaremos de recibir clase. Suena bien para un alumno de 2º de la ESO, pero nosotros nos estamos jugando todo en este curso. Bachillerato es un sprint en el que nos imparten cantidades ingentes de materia a todo correr y vamos mal de tiempo desde el primer día, con lo cual, permanecer sin clases durante varias semanas es terrible.

Ya ni hablamos de lo que supone perder el ritmo del curso, que es frenético, sino que percibimos en los profesores una incertidumbre similar a la nuestra. La Xunta les ha transmitido las pautas que deben seguir en este período de cuarentena, que vienen a decir que deberán arreglárselas para dar la materia por medios telemáticos.

Para profesores de asignaturas relacionadas con las TIC puede ser sencillo, pero ¿y en las lenguas o historia? Algunos profesores apenas saben realizar dos sencillas maniobras con un ordenador y ahora tienen que dar clase por medio de las nuevas tecnologías. Como esto en muchos casos no es posible, se nos van a colgar apuntes en el aula virtual del centro e intentaremos sacar conclusiones por nuestra cuenta y mandar correos para preguntar las dudas pertinentes pero, evidentemente, esta pérdida de agilidad nos perjudica mucho desde el minuto uno.

La necesidad desesperada de dar la materia tiene un porqué, y es que las pruebas ABAU nos esperan, como todos los años, a los alumnos de 2º y determinarán, junto a la nota de Bachillerato, nuestro acceso o no a una carrera universitaria que marcará en gran medida nuestro futuro profesional.

Esa es la gran meta a la que miramos durante todo el curso y ansiamos cruzar para empezar acto seguido el que se conoce entre nosotros como "el mejor verano de nuestras vidas". Así pues, con esta quincena de cuarentena y la cancelación de selectividad en el aire, se rompe el calendario vacacional que teníamos asumido y en función del tiempo que perdamos, ahora dependerá si nos pasamos parte del verano en bañador o con los libros, lo que nos hace sentir especialmente gafados por sufrir una situación tan excepcional.

Otro frente que tendremos que combatir -en este caso al igual que todo el país- es el de cómo pasar el tiempo encerrados en casa. Los que somos amantes del deporte estamos de luto por la suspensión de cualquier competición, y además de los ratos que dediquemos a actualizarnos en la materia de clase o a hacer los trabajos que nos manden, queda un gran espacio de tiempo para el que no todo el mundo tiene los mismos planes.

Sí que es verdad que, a pesar de todo, por ahora entre la mayoría de los estudiantes (ya sea por madurez o inconsciencia) reina la calma. Tanta que algunos amigos y a la vez conocidos de éstos no se están tomando la cuarentena como la situación de emergencia sanitaria que es, y muchos ya hacen planes para salir de fiesta o cenar juntos en los próximos días, lo que quienes nos consideramos más concienciados con la crisis tachamos de una grave irresponsabilidad y advertimos de las consecuencias de estas actitudes. Nos perjudican a todos.

De todas formas en mi círculo más cercano afrontan este reto con compromiso y advirtiendo que hay demasiado alarmismo que no sirve de ayuda. Además, al no haber vivido nunca una situación semejante, nos sentimos por momentos en una película, en la que no sabemos hasta dónde va a llegar la ya denominada pandemia y quizá esperamos que se tomen medidas más tajantes.

Aun así, somos muchos los que tenemos claro que afrontaremos este reto de la manera más responsable posible, acatando al pie de la letra todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias que tanto están haciendo por la población, y para frenar cuanto antes la expansión de este COVID-19 que ha paralizado el mundo.

Porque queremos que en nuestra generación, igual que en toda la sociedad, quede claro que antes de las vacaciones, las ABAU o cualquier otra cuestión está la salud de todos.

*Estudiante de Bachillerato