Los periódicos siguen siendo de gran utilidad social para informar de lo que los políticos omiten por incompetencia, desconocimiento u opacidad. Por ejemplo, Pedro Sánchez anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy el estado de alarma pero no se dignó a explicar, ni a grandes rasgos, en qué consisten las medidas para frenar la extensión del coronavirus. Apeló, en cambio, al sentido patriótico.

Los estados de alarma o de excepción, al igual que sucede con las invasiones, no se anuncian de un día para otro. Se ejecutan y ya está, como sucedió hace unos años en la etapa de Zapatero, mediante un decreto. Resulta inquietante ver cómo un presidente de Gobierno transmite inseguridad en una circunstancia como esta. Igual que produce sonrojo comprobar cómo pide a sus compatriotas la responsabilidad y prudencia que le faltó hace justamente una semana cuando permitió las manifestaciones del 8-M en contra de lo que dictaban cualquier planteamiento racional y las autoridades europeas de salud. Mientras, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, decía que si su hijo le preguntara si podía asistir a la manifestación le respondería que hiciese lo que considerase oportuno. La prueba de que se cometió un error mayúsculo es que desde entonces las infecciones se han triplicado y cuadruplicado.

Escribo rápido y esto se está produciendo con mayor rapidez aún. Estamos en más de 4.000 casos, Sánchez vaticina 10.000 para la próxima semana. Hay que confiar en que no sean 15.000 y actuar con la diligencia cívica que no han acertado a inculcarnos quienes nos gobiernan, no dejarnos arrastrar por el pánico y cruzar los dedos.