El mentiroso compulsivo en política

En la zarzuela Doña Francisquita, hay una romanza titulada "Por el humo se sabe dónde está el fuego", idea que expresa que, si se observa que sale humo de un lugar, es lógico pensar que allí hay algo que está ardiendo. Por la misma razón, si alguien tiene síntomas claros de un trastorno psicológico, lo probable es que lo padezca, en cuyo caso lo primero que habría que hacer es diagnosticarlo con precisión. Por otro lado, cuando la perturbación del afectado se manifiesta en el ámbito de la política, el trastorno no afecta solo al que lo padece y a sus allegados, sino a un círculo mucho más amplio de personas como son los ciudadanos cuyos intereses generales maneja aquel.

Pues bien, entre las conductas que pueden desembocar en trastornos psicológicos está la de mentir, comportamiento que suele formar parte, en mayor o menor medida, de la forma de ser de la generalidad de las personas, quienes la suelen utilizar para obtener el beneficio inmediato de conseguir algo o evitar alguna consecuencia negativa.

No creo que haya que esforzarse demasiado en demostrar que no son pocos los políticos que hacen afirmaciones que no son verdad. Lo cual, si es una conducta simplemente ocasional u esporádica, no deja de ser una anécdota más o menos tolerable según cual sea el país del que se trate (la mentira en política es difícilmente admisible en Estados Unidos y apenas importante en España).

Las cosas, mentalmente hablando, son muy distintas cuando el político de turno ya miente con habitualidad; es decir, con la frecuencia requerida para convertirse en un hábito, el político dice lo contrario de lo que cree, falta a lo prometido, falsifica algo, o hace algo de todo esto repetidamente. En este caso, las mentiras del sujeto en cuestión empiezan a ser adictivas y revelan que puede padecer un trastorno psicológico que, por la actividad pública del político en cuestión, debería ser diagnosticada.

Carezco de la cualificación profesional necesaria para atreverme a afirmar que la reiteración del síntoma de mentir en política convierte al sujeto que lo padece en un perturbado y, mucho menos aún, para diagnosticar qué tipo de trastorno padece. Pero, si decir con habitualidad y sin ruborizarse una cosa y la contraria en muy poco espacio de tiempo fuese una perturbación psicológica y fuese un político el que la padeciese, creo que habría que acudir a los expertos para que nos dijeran de qué trastorno mental se trata.

He leído recientemente en internet un estudio del psicólogo Dr. Juan Moisés de la Serna, en el que, tras aludir a la escasa importancia de los que mienten ocasionalmente, añade "pero cuando las mentiras son constantes, puede que estemos ante un mitómano, es decir, una persona que miente casi compulsivamente, también conocido como mentiroso patológico". Dicho experto agrega: "?en la mitomanía hay que distinguir que exista verdadera intención de engañar, y que esas mentiras no sean una manifestación de otros trastornos psicológicos como el trastorno facticio, donde la mentira llevada al extremo llega a convertirse en la realidad del paciente".

El citado doctor en sicología señala que entre las características específicas del mentiroso compulsivo que lo diferencia de otras adiciones cabe reseñar: la tendencia a desdibujar la realidad con grandilocuencias; la búsqueda de la aceptación y admiración de sus interlocutores; y el incremento progresivo de la magnitud de las mentiras con el tiempo. Y concluye: "Aunque todavía existe escasa investigación al respecto, parece ser que la mitomanía es más frecuente en hombres, encontrándose su origen en determinadas características de la personalidad que irá conformando el hábito de mentir, entre ellas, el mitómano suele ser narcisista?".

No sé ustedes, pero yo opino que si se comprueba que un político miente reiteradamente sin manifestar la más mínima alteración en su espíritu y, por ejemplo, hace sin ruborizarse lo que dijo que nunca haría, convendría que se supiera si es o no "un mentiroso compulsivo". La conveniencia de hacerlo público se convertiría en una verdadera necesidad cuanto más alta fuese la tarea política a desempeñar por el afectado. Otra cosa es que la difusión del padecimiento de dicho trastorno tuviese algún efecto político. Sinceramente creo que no, lo cual no sé si habla bien de nosotros como pueblo.