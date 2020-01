El gobierno y las palabras

En el prolegómeno de su Diccionario político, William Safire informa a los lectores sobre cuáles son los vocablos que no podrán hallarse en esta obra de consulta, el tipo de expresiones que se han dejado fuera, las palabras que, a pesar de la inevitable conexión que mantienen con el tema del libro, no tienen cabida en el repertorio. Una cosa es la política, advierte Safire, y otra cosa muy distinta es el gobierno. Ambos lenguajes están interconectados, pero forman parte de escenarios disímiles. Por lo tanto, palabras como "enmienda" o "vicepresidente" no aparecen en estas páginas, pero sí los términos coloquiales que se utilizan cuando se hace referencia a esas cuestiones (rider y veep). La invasión de la Bahía de los cochinos tiene una entrada, pero solo por su asociación con la palabra "fiasco", cuya connotación política trasciende dicho acontecimiento específico. No hay espacio para definir el Plan Marshall o el Programa de cuatro puntos de Truman, pero sí para el Destino manifiesto, una doctrina de doctrinas que no afecta solo a un periodo histórico concreto sino que influye en otra definición mucho más amplia y compleja: la de Estados Unidos como nación. "Este es un léxico de drama y conflicto, de elogios exagerados y ridiculizaciones feroces, de alegatos apasionados y discursos intelectualmente persuasivos".

Consultar este diccionario ahora puede ser un ejercicio iluminador. El lenguaje político no solo ha perdido su conexión con el lenguaje del gobierno sino que parece haberlo sustituido. La retórica y la realidad, aunque en muchas ocasiones se desprecian mutuamente, suelen coincidir de vez en cuando, por el bien de la estabilidad de los países y la salud mental de los ciudadanos. Por eso la obra de Safire está plagada de metáforas que, pese a haber sido empleadas con el afán de manipular a las multitudes, destrozar reputaciones y hacer demagogia, revelan también, en palabras del propio autor, "sensibilidad e inteligencia", pues sirvieron de inspiración para aprobar leyes, mejorar las infraestructuras, sobrevivir a una depresión económica o vencer en una guerra. Las palabras (o una mayoría de ellas) se daban sentido a sí mismas en el tangible mundo de los hechos. Las palabras, en suma, estaban relacionadas semánticamente, de alguna u otra manera, con los hechos. La primera edición del diccionario de William Safire se publicó en 1968; la última en 2008, cuando ganó las elecciones estadounidenses el último gran orador de nuestra era.

Sin embargo, en este momento es difícil identificar el origen de ciertas expresiones que sobrevuelan las discusiones de sobremesa. En España la ingobernabilidad nos ha obligado a permanecer durante un tiempo en el territorio de los discursos. Lo que se ha dicho o insinuado. Lo que se ha comentado en el Parlamento o en la prensa. Lo que han dicho pero ahora ya no dicen. Lo que dicen que dicen. La política también es (y debe ser) eso. Se equivocaron aquellos que pensaron que los problemas se resuelven sin necesidad de participar activamente en el debate público. Pero la escasez de acciones suele generar ficciones o, por recurrir a otra palabra utilizada con frecuencia, "relatos", más o menos verosímiles. La actualidad no soporta el silencio. Hay que rellenar esos espacios con algo. Y ese "algo" tiende a ocupar el espacio de la realidad. En el debate de investidura de este fin de semana, por ejemplo, se han dicho y se dirán cosas, ha habido y habrá insultos y elogios, pero se tomará una sola decisión: hacer o no a una persona presidente del Gobierno. Luego habrá que seguir convenciendo con las palabras, sin duda, pero también habrá que gobernar. Hacer que el lenguaje político vuelva a estar relacionado con el lenguaje del gobierno.