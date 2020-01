La paciencia

A la vista de lo que programan el PSOE y Podemos para gobernar las Españas -que, a la espera de lo que pacten de verdad Sánchez y ERC, cada vez son más: León anda en la procura de su antigua identidad, y el Bierzo de la suya-, apenas le queda otra a por lo menos la mitad de sus habitantes que echarle paciencia al futuro. Y en grandes dosis, porque las exigirá lo que se ha conocido del "plan P.P." -Pedro y Pablo- para darle la vuelta como un calcetín a este país. O, al decir de sus acólitos, un objetivo que se resume en libertad, igualdad y fraternidad. Fórmula que suena antigua, pero por ahora les vale.

(Conste que cuando se habla de paciencia no se pretende en absoluto equipararla a resignación. Aquella se requiere cuando se trata de afrontar algún tipo de mal o inconveniente cuya solución necesita tiempo, mientras que una sociedad resignada es la que acepta su destino porque no ve factible mejorarlo. Y el panorama programático, a la espera de que los "expertos" que sin duda pronunciarán sus discursos ex cátedra, es oscuro, pero no irremediable: con suerte y algo de ayuda de la UE, es posible que Bruselas llegue al "rescate", aunque sea in extremis.

Tampoco la opinión que se expone -personal, por supuesto- pretende jugar con las palabras: el rescate, sin comillas, a que se refiere quien esto escribe ha de ser anterior al otro, el que padecieron varios países de la Unión cuando ya habían recorrido buena parte del camino que los llevó al borde del abismo. Y como hay esa experiencia, cumple esperar que no se repita en el caso de España. Y eso quiere decir que, expuestas las intenciones del dúo, con apoyo parlamentario y penitenciario, ha de ser la UE quien le pise el freno. Y mientras, eso: paciencia, que como diría un clásico, suele ser la madre de la ciencia.)

Alguien habrá, seguramente, que considere esta opinión antipatriótica, porque la identifique como un deseo de que al bien común le vaya mal. Pero es que, tras insistir en que no se pretende jugar con las palabras, el horizonte que describe la coalición puede ser contrario a lo que estiman los más avezados observadores. ya que para intentar alcanzar lo que predican los dos redentores de los males patrios, primero hay que hacer caja. Y como ya no existe en el Banco de España la maquinita de imprimir billetes, el efectivo saldrá de las espaldas fiscales de todo quisque. Y no sólo de los "ricos", como dice el salmo preferido de la extraña pareja.

Es posible que existan matices y que la perspectiva no sea tan oscura como se pinta, pero eso va a depender de factores hoy por hoy desconocidos. Uno de ellos, el grado de poder real que Pedro le conceda a Pablo, siquiera para dormir tranquilo. Y del margen de maniobra que los acuerdos con ERC y el PNV le dejen al gobierno para que intente al menos convencer a la población de que ambos grupos nacionalistas no acaben tomando el dinero que les den para luego salir corriendo. Como hicieron, por cierto, los segundos con Mariano Rajoy. Habrá que verlo, pero mientras tanto puede aplicarse la célebre cataplasma curalotodo a base de ajo, agua y resina. Y, por si no hace efecto, paciencia. Mucha paciencia.

¿ O no??