Propósitos para 2020

La psicología positiva está de moda, y bendita moda, ya que esta rama de la psicología se encarga de estudiar lo referente a la felicidad, y no se centra en la psicopatología como ha hecho la psicología (clínica) tradicionalmente. Esta disciplina relativamente nueva nos trae una serie de conclusiones que pueden ser una buena orientación a la hora de tomar decisiones en nuestra vida cotidiana y que, según nos dicen por sus diferentes estudios, pueden acercarnos a la ansiada felicidad.

Ríe siempre que puedas, la vida es demasiado seria para tomársela en serio: cuando nos reímos nos desestresamos, conseguimos olvidarnos de los problemas aunque sea un rato, quemamos calorías, nos hace felices y si nos reímos en compañía estaremos construyendo lazos afectivos. Hacer el tonto, espectáculos de humor, películas de comedia, chistes, juegos de mesa u otros planes con los amigos son algunos ejemplos que podemos meter en nuestra agenda.

Pon música en tu vida, y baila: pocas experiencias son tan gratificantes, sencillas y baratas como escuchar música, y si además nos dejamos llevar por el ritmo es fácil que entremos en un estado muy agradable mientras nos activamos física y mentalmente. Además nos ayuda a ver la vida con unas gafas más optimistas. Encender la radio del coche o tener unos cascos siempre a mano no cuesta nada.

Actividad física: la actividad física regular es tan eficaz como los antidepresivos para tratar una depresión leve. Además, descansas, duermes mejor y te distrae de las preocupaciones. Si además te sirve para conocer gente o estar en contacto con la naturaleza, será si cabe más reconfortante. Encuentra un deporte que te divierta (experimenta), acostúmbrate a andar más o aunque sea usa más las escaleras, todo suma y cunde más de lo cuesta.

Distracciones sanas: ocuparse de los problemas es algo necesario pero preocuparse en exceso nos puede sentarnos muy mal. No es cuestión de vivir distraído, pero si de preocuparnos menos y ocuparnos más. Deporte, diferentes aficiones, voluntariado... Lo que sea, pero haz cosas, no te aburras, es deprimente y le das muchas vueltas al coco.

Buena compañía: los problemas compartidos son menos problemas, y las alegrías más alegrías. El apoyo por parte de las personas que nos rodean es una parte fundamental de nuestro bienestar como descarga, distracción, ayuda y un largo etcétera. Ya estás tardando en mandar un par de WhatsApp para algún plan guay o aunque sea, un cafecito.

Asertividad: Ni agresivo ni sumiso, dignidad y un equilibrio sano. Si no nos preocupamos por comunicarnos sanamente (cuidar las formas), ni de educar a las personas que nos rodean en la manera en que nos tienen que tratar, pueden aparecer muchas complicaciones. Ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Esto no es fácil, pero si te lo propones puedes probar a decir que no y tener una hoja con los derechos asertivos a la vista. Si estás en el otro extremo, debes conocerte bien y anticipar las reacciones agresivas para antes de que ocurran, tener un plan de acción que te relaje (o simplemente irte). Merece mucho la pena entrenar estas cosas.

Valórate justamente: no somos ni tan buenos, ni tan malos. Somos humanos, imperfectos, que aprendemos. Los errores forman parte del camino. Ten cuidado con las valoraciones que haces triste o eufórico, cambia mucho la cosa. Y ojo con las personas que te rodean, si sólo te recuerdan tus defectos házselo ver o replantéate esa relación..

Gratitud: Es de bien nacido ser agradecido. Sienta genial, es justo, hace que valoremos las cosas, mejora las relaciones y no cuesta casi nada. ¿Se te ocurre alguien a quien mandar un mensaje de agradecimiento?

Recuerdos bonitos: El pasado no solo tiene experiencias de las que aprender, también tiene experiencias geniales que ayudan a compensar la balanza. Puedes tener unas fotos chulas a la vista o incluso una caja con los objetos que te traigan grandes recuerdos.

Experiencias mejor que cosas: La felicidad de las cosas (y más en la sociedad de consumo) dura muy poco y puede dejar sensación de vacío. Las experiencias duran para siempre en nuestra memoria. Acuérdate de esto cuando vayas de compras o entres en Amazon.

Cuídate y ponte guap@: Si te gustas, gustarás y si te cuidas, tu cuerpo y tu mente lo notarán. Haz la prueba hoy mismo.

No comas mal: Si la gasolina es mala, el coche puede que ande, pero seguro que no está a su pleno rendimiento. Cuida lo que compras y comerás más sano, ahí está una de las claves más importantes.

Prioriza y toma buenas decisiones: Busca tiempo para introducir estas cosas en tu vida. No pretendas introducir todas de golpe, yo empezaría por lo que te resulte más sencillo e iría sin prisa pero sin pausa. Además, siempre puedes poner esta hoja en la nevera para no olvidarte.

¡Feliz año nuevo!

*Psicólogo